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    Канселу: «Все игроки «Ювентуса» смотрят на Роналду с восхищением. Даже Кьеллини хочет быть похожим на него»

    Защитник «Ювентуса» Жоао Канселу заявил, что нападающий туринцев Криштиану Роналду является образцом для подражания для остальных футболистов команды.

    33-летний португалец перешел в «Ювентус» из «Реала» летом этого года. В текущем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и шесть результативных передач.

    «Все игроки «Ювентуса» смотрят на Криштиану Роналду с восхищением. Даже более опытные футболисты, такие как Кьеллини, хотят быть похожими на него.

    Удивляет ли он нас на тренировках? Он невероятный игрок, он очень много работает», – сказал Канселу.

    Источник: Football Italia

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    05.11.2018 17:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5686

      afw13 5 ноября 2018, 20:45

      ну блин развели гoмocятину)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 19:27

      Хороший пример для подражания.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich > zigbert 6 ноября 2018, 01:00

      Согласен!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Norton FC 5 ноября 2018, 17:29

      Кьеллини-то это зачем? Он же настоящий мужик и боец

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 5 ноября 2018, 17:26

      сейчас у Кьелини клумба зацветет...
      - А Рональду, что ни говори трудяга и некоторые понты ему простительны, наши бы при таком таланте и популярности, все стулья в стране переломали бы.)))

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +733

      xrrrx > Боцман59rus 5 ноября 2018, 17:33

      ахахахах

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3502

      FRZZ 5 ноября 2018, 17:22

      Роналду трудяга, наверное нет второго такого футболиста который так неустанно работает над собой.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 ноября 2018, 17:17

      обосритесь еще все хором...

      0
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