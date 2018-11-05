Канселу: «Все игроки «Ювентуса» смотрят на Роналду с восхищением. Даже Кьеллини хочет быть похожим на него»

Защитник «Ювентуса» Жоао Канселу заявил, что нападающий туринцев Криштиану Роналду является образцом для подражания для остальных футболистов команды.

33-летний португалец перешел в «Ювентус» из «Реала» летом этого года. В текущем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и шесть результативных передач.

«Все игроки «Ювентуса» смотрят на Криштиану Роналду с восхищением. Даже более опытные футболисты, такие как Кьеллини, хотят быть похожими на него.

Удивляет ли он нас на тренировках? Он невероятный игрок, он очень много работает», – сказал Канселу.