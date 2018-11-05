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    «Ливерпуль» готовит предложение для Рабьо. Англичане – фавориты в борьбе за хавбека

    «Ливерпуль» активизировал свой интерес к полузащитнику «ПСЖ» Адриану Рабьо.

    23-летний футболист отказался продлевать истекающий контракт с парижанами и, по всей видимости, станет свободным агентом по завершении этого сезона.

    Английский клуб сделает французу предложение по контракту. Считается, что «Ливерпуль» лидирует в борьбе за хавбека.

    В подписании Рабьо также заинтересованы «Барселона», «Манчестер Сити» и «Милан».

    В этом сезоне футболист провел 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Mundo Deportivo

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    05.11.2018 16:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 ноября 2018, 17:53

      Не помешает точно, ибо "Ливер" гранды тоже раздевают, скупая лидеров команды.

      1
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 5 ноября 2018, 17:45

      Непомешал бы.

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