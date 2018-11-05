«Ливерпуль» готовит предложение для Рабьо. Англичане – фавориты в борьбе за хавбека

«Ливерпуль» активизировал свой интерес к полузащитнику «ПСЖ» Адриану Рабьо.

23-летний футболист отказался продлевать истекающий контракт с парижанами и, по всей видимости, станет свободным агентом по завершении этого сезона.

Английский клуб сделает французу предложение по контракту. Считается, что «Ливерпуль» лидирует в борьбе за хавбека.

В подписании Рабьо также заинтересованы «Барселона», «Манчестер Сити» и «Милан».

В этом сезоне футболист провел 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.