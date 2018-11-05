Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сане – о возможном переходе в «МЮ»: «Этого не произойдет ни в коем случае. Сейчас я в правильной команде»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане заявил, что не сменит «Сити» на «Манчестер Юнайтед». По словам немца, такое просто невозможно.

    «Этого не произойдет! Не произойдет.

    Перейду ли я когда-нибудь в «МЮ» в будущем? Этого не произойдет ни в коем случае. Я по-настоящему счастлив здесь, и я в правильной команде», – сказал Сане.

    22-летний хавбек перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке» летом 2016 года за 50,5 миллиона евро. В этом сезоне он провел 13 матчей, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2018 16:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1607

      koli4ka 6 ноября 2018, 16:43

      хосепку на моуриньку не размениваююю....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 6 ноября 2018, 00:57

      Любому нормальному созидателю не хочется быть "пассажиром автобуса."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 5 ноября 2018, 18:40

      Тупой вопрос, тупой ответ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 