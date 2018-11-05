Сане – о возможном переходе в «МЮ»: «Этого не произойдет ни в коем случае. Сейчас я в правильной команде»

хосепку на моуриньку не размениваююю....
Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане заявил, что не сменит «Сити» на «Манчестер Юнайтед». По словам немца, такое просто невозможно.
«Этого не произойдет! Не произойдет.
Перейду ли я когда-нибудь в «МЮ» в будущем? Этого не произойдет ни в коем случае. Я по-настоящему счастлив здесь, и я в правильной команде», – сказал Сане.
22-летний хавбек перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке» летом 2016 года за 50,5 миллиона евро. В этом сезоне он провел 13 матчей, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.