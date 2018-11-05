Сане – о возможном переходе в «МЮ»: «Этого не произойдет ни в коем случае. Сейчас я в правильной команде»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане заявил, что не сменит «Сити» на «Манчестер Юнайтед». По словам немца, такое просто невозможно.

«Этого не произойдет! Не произойдет.

Перейду ли я когда-нибудь в «МЮ» в будущем? Этого не произойдет ни в коем случае. Я по-настоящему счастлив здесь, и я в правильной команде», – сказал Сане.

22-летний хавбек перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке» летом 2016 года за 50,5 миллиона евро. В этом сезоне он провел 13 матчей, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.