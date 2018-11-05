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    Перес готов включить Асенсио в сделку по Азару

    Полузащитник «Челси» Эден Азар по-прежнему остается главной трансферной целью «Реала».

    Президент мадридцев Флорентино Перес всеми силами пытается заполучить бельгийца, который, по его мнению, способен заменить в команде Криштиану Роналду. Ради достижения своей цели он готов включить в трансфер Азара полузащитника Марко Асенсио.

    Тем не менее, такая сделка вряд ли произойдет в январе, поскольку исполняющий обязанности главного тренера «Реала» Сантьяго Солари является поклонником Асенсио и не хочет, чтобы хавбек покинул клуб в середине сезона.

    Источник: Don Balon

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    05.11.2018 14:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 6 ноября 2018, 01:44

      Думаю можно продавать за 200м

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