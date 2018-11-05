Перес готов включить Асенсио в сделку по Азару

Полузащитник «Челси» Эден Азар по-прежнему остается главной трансферной целью «Реала».

Президент мадридцев Флорентино Перес всеми силами пытается заполучить бельгийца, который, по его мнению, способен заменить в команде Криштиану Роналду. Ради достижения своей цели он готов включить в трансфер Азара полузащитника Марко Асенсио.

Тем не менее, такая сделка вряд ли произойдет в январе, поскольку исполняющий обязанности главного тренера «Реала» Сантьяго Солари является поклонником Асенсио и не хочет, чтобы хавбек покинул клуб в середине сезона.