Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о своей реакции на новость о включении в состав сборной России на ближайшие матчи.

20-летний футболист получил вызов в национальную команду впервые в своей карьере.

«Когда узнал эту новость, не поверил, был в шоке. Долго отходил, не понимал, что происходит. Все меня поздравляют, я счастлив, для меня это огромная честь. Отдам все силы выступлениям за нашу страну!» – сказал Ахметов.

Сборная России 15 ноября проведет товарищескую игру с Германией, а 20 числа сыграет в Лиге наций против Швеции.