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    Ахметов -  о вызове в сборную России: «Когда узнал, не поверил, был в шоке. Не понимал, что происходит»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о своей реакции на новость о включении в состав сборной России на ближайшие матчи.

    20-летний футболист получил вызов в национальную команду впервые в своей карьере.

    «Когда узнал эту новость, не поверил, был в шоке. Долго отходил, не понимал, что происходит. Все меня поздравляют, я счастлив, для меня это огромная честь. Отдам все силы выступлениям за нашу страну!» – сказал Ахметов.

    Сборная России 15 ноября проведет товарищескую игру с Германией, а 20 числа сыграет в Лиге наций против Швеции.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    05.11.2018 14:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +78

      dilshod79 5 ноября 2018, 17:59

      Просто,хотят заиграт за сборную РФ, этого кыргыза.

      1
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      Рейтинг: +380

      Гуус 5 ноября 2018, 16:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      это тебе аванс от тренера дегенерата, кусок ты с говном!

      -7
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 5 ноября 2018, 15:49

      рановато еще тебе в сборную. Игры выдающейся не показываешь..как и заболотный....которого постоянно вызывают в сборную..наверно зять Черчесова..

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 ноября 2018, 15:29

      дерзай,парень ....

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 ноября 2018, 14:58

      Ильзат! Помни о Гончаренко, который опорника в тебе разглядел! Тут Виктору Михайловичу респект, хотя самому Ильзату ещё оттачивать своё мастерство и оттачивать!

      5
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