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    14-летний нападающий забил в парагвайском Класико

    Состоялся центральный матч очередного тура чемпионата Парагвая, в котором встречались «Олимпия» и «Серро Портеньо». Игра завершилась со счетом 2:2.

    В составе гостевой команды голом отметился 14-летний форвард Фернандо Овелар. Он родился 6 января 2004 года.

    В чемпионате страны Овелар забил уже второй гол. Его дебют состоялся 29 октября в игре с клубом «3 февраля» (1:1). В обоих матчах он вышел в стартовом составе и сыграл по 59 минут.

    Матчи между двумя самыми титулованными клубами страны «Олимпией» (41 титул чемпиона Парагвая) и «Серро Портеньо» (32 титула) считаются парагвайским Класико.

    Источник: Твиттер

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    05.11.2018 11:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +169

      TY13R 6 ноября 2018, 00:03

      Прикольно, будем знать)))

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 ноября 2018, 15:09

      Да, мяч подсёк как зрелый маэстро! Суаресу видео не показывать, откусит с горя себе чего-то... (шутка) :-)))

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 ноября 2018, 12:46

      14 лет в основной команде , а у нас до 25 играют в молодежке и иногда могут за основу на замену выйти минут на 10 !

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 ноября 2018, 12:23

      Но шо тут скажеш - красавчик)

      1
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      Рейтинг: +67857

      portero 5 ноября 2018, 12:22

      вот таких парней нужно переманивать(конечно с семьёй), но главное не испортить деньгами

      6
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