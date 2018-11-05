14-летний нападающий забил в парагвайском Класико

Прикольно, будем знать)))
Состоялся центральный матч очередного тура чемпионата Парагвая, в котором встречались «Олимпия» и «Серро Портеньо». Игра завершилась со счетом 2:2.
В составе гостевой команды голом отметился 14-летний форвард Фернандо Овелар. Он родился 6 января 2004 года.
В чемпионате страны Овелар забил уже второй гол. Его дебют состоялся 29 октября в игре с клубом «3 февраля» (1:1). В обоих матчах он вышел в стартовом составе и сыграл по 59 минут.
Матчи между двумя самыми титулованными клубами страны «Олимпией» (41 титул чемпиона Парагвая) и «Серро Портеньо» (32 титула) считаются парагвайским Класико.
Yo a mis 14 años, no sabía ni ponerme un par de calcetines del mismo color— ғᴇʟɪᴘᴇ мᴏʀᴀʟᴇѕ (@ELFrancoDeLFuT) 5 ноября 2018 г.
Bueno: Fernando Ovelar ha jugado dos partidos y ya hizo un gol en el Clásico de Paraguay, Cerro Porteño vs. Olimpia.
¡A LOS 14 AÑOSpic.twitter.com/KtDBVjo7h1