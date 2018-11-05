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    Паршивлюк – о Карпине в «Спартаке»: «Да нам-то что нервничать, мы только порадуемся»

    Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк прокомментировал слухи о том, что главный тренер команды Валерий Карпин может возглавить «Спартак».

    «Нервируют ли игроков слухи о возможном уходе Карпина в «Спартак»? Да нам что нервничать, мы только порадуемся, если что-то такое будет с Валерием Георгиевичем. Но он сказал, что никуда от нас не избавится. Поэтому мы спокойно работаем, никак не реагируем на это», – заявил Паршивлюк.

    Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год. За это время он дважды становился с красно-белыми серебряным призером чемпионата России.

    Источник: Rusfootball

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    05.11.2018 10:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 7 ноября 2018, 13:38

      Надоел этот пустозвон..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 15:28

      Если бы Карпин возглавил Спартак ,Паршивлюка бы он взял с собой точно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 5 ноября 2018, 14:00

      Валера, оставаааайся((((

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > geroin161 6 ноября 2018, 09:20

      А куда ему деваться, он никому не нужен, он везде и все прос*ал как
      тренер и даже не разглядел хороших игроков и отказался от них, а они
      без него или, перейдя в другие клубы, заиграли так, что в сборную попали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 ноября 2018, 12:33

      Значит в Ростове Карпина не очень держут. Уйдет, ну и х. с ним.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > vladimir-7 5 ноября 2018, 21:28

      Просто он уже отказал спартаку

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 ноября 2018, 11:14

      Знает...

      2
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