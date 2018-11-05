Паршивлюк – о Карпине в «Спартаке»: «Да нам-то что нервничать, мы только порадуемся»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк прокомментировал слухи о том, что главный тренер команды Валерий Карпин может возглавить «Спартак».

«Нервируют ли игроков слухи о возможном уходе Карпина в «Спартак»? Да нам что нервничать, мы только порадуемся, если что-то такое будет с Валерием Георгиевичем. Но он сказал, что никуда от нас не избавится. Поэтому мы спокойно работаем, никак не реагируем на это», – заявил Паршивлюк.

Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год. За это время он дважды становился с красно-белыми серебряным призером чемпионата России.