Панюков: «Обыграть «Спартак» на таком стадионе дорогого стоит»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков стал автором победного гола в выездном матче российской Премьер-лиги со «Спартаком».

«Самое главное, что мы добились победы. Обидно было после пропущенного мяча, но не опустили руки и вышли вперед. Обыграть «Спартак» на таком стадионе дорогого стоит.

Мы знали, как будет играть соперник, и поставили против этого 4-3-3 схему 4-4-2. Не буду вдаваться в детали, все вопросы по этой теме к нашему главному тренеру», – сказал Панюков.

Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.