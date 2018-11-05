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    Панюков: «Обыграть «Спартак» на таком стадионе дорогого стоит»

    Нападающий «Урала» Андрей Панюков стал автором победного гола в выездном матче российской Премьер-лиги со «Спартаком».

    «Самое главное, что мы добились победы. Обидно было после пропущенного мяча, но не опустили руки и вышли вперед. Обыграть «Спартак» на таком стадионе дорогого стоит.

    Мы знали, как будет играть соперник, и поставили против этого 4-3-3 схему 4-4-2. Не буду вдаваться в детали, все вопросы по этой теме к нашему главному тренеру», – сказал Панюков.

    Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: ТАСС

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    05.11.2018 09:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 5 ноября 2018, 20:40

      К сожалению сегодня Спартак- это не команда!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 15:25

      Спартак не обыгрывает сейчас только ленивый.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 5 ноября 2018, 13:24

      Давай Андрей так держать !!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 ноября 2018, 12:39

      Урал, молодец! Забил, пропустил и тут же забил Спартаку. Герои!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      Slepoy71 5 ноября 2018, 12:31

      Хочет назад в Зенит - вот и раззабивался

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 5 ноября 2018, 11:54

      На классе !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 5 ноября 2018, 10:08

      Полупустой стадион был

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 ноября 2018, 09:37

      Ну, это уже Иванов пусть не скупится на премиальные...

      4
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