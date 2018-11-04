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    Карпин: «Попадание в Лигу чемпионов? Сначала надо не вылететь из РПЛ»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 13-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:2) ответил на вопрос о шансах на попадание в Лигу чемпионов.

    – Как «Ростов» ощущает себя в группе лидеров и готов ли побороться за Лигу чемпионов?

    – Нам надо сначала побороться за невылет. Когда наберем те очки, которые гарантируют эту зону, тогда и поговорим. Ваши коллеги недавно написали, что «Ростов» будет бороться за чемпионство, и это якобы с моих слов... Надо двигаться от игры к игре. В конце чемпионата посмотрим, где будем.

    «Ростов» с 22 очками занимает четвертую строчку в таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2018 23:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 6 ноября 2018, 08:20

      Амбициозно) Сейчас Ростов по игре в 5-ке РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 5 ноября 2018, 13:36

      Валера молодец, на перед не загадывает.
      Будь как Валера!

      0
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 5 ноября 2018, 00:03

      Валера не Рианчо, по земле ходит!

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