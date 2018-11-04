Карпин: «Попадание в Лигу чемпионов? Сначала надо не вылететь из РПЛ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 13-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:2) ответил на вопрос о шансах на попадание в Лигу чемпионов.

– Как «Ростов» ощущает себя в группе лидеров и готов ли побороться за Лигу чемпионов?

– Нам надо сначала побороться за невылет. Когда наберем те очки, которые гарантируют эту зону, тогда и поговорим. Ваши коллеги недавно написали, что «Ростов» будет бороться за чемпионство, и это якобы с моих слов... Надо двигаться от игры к игре. В конце чемпионата посмотрим, где будем.

«Ростов» с 22 очками занимает четвертую строчку в таблице.