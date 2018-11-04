Мората: «Челси» хочет взять все очки. Это единственный способ побороться за титул»

Доброе утро, славяне !
Всех, кто родился и вырос в СССР, с праздником !
Хорошая была задумка, но недостойные потомки её продали
за сникерсы и жвачку
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Не лги, что павшая страна
Была обитель зла и фальши.
Я помню эти времена,
Я помню всё, что было раньше
Там волчьей не было грызни,
Там люди верили друг другу.
И вместо"Слабого толкни"-
Всегда протягивали руку.
Там секс не лез вперёд любви,
Там братство было просто братством,
И не учили по TV
Всё дозволяемому бл**ству.
Там вор, бандит, подлец и мразь
Страшились сильного закона,
И не бывала отродясь
Фемида в рабстве у Мамоны.
Я помню эти времена.
Я помню всё и не забуду,
Не лги, что павшая страна
Была обитель зла… Иуда!
Нападающий «Челси» Альваро Мората прокомментировал результат матча 11-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:1). Игрок оформил дубль.
«Я мог оформить хет-трик, так что это не идеальный день, но мы взяли три очка. Это самое важное для нас как для команды. Мы хотим бороться до конца сезона.
Мы хорошо играли сегодня. Я много думал о хет-трике, но я прибавляю и хочу продолжить помогать команде. Нам нужны были три очка.
В АПЛ самая высокая конкуренция в мире. Это сложно, но мы хотим взять все очки. Это единственный способ, чтобы попытаться бороться за титул», – сказал Мората.
«Челси» с 27-ю очками занимает вторую строчку в таблице.