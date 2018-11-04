Мората: «Челси» хочет взять все очки. Это единственный способ побороться за титул»

Нападающий «Челси» Альваро Мората прокомментировал результат матча 11-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:1). Игрок оформил дубль.

«Я мог оформить хет-трик, так что это не идеальный день, но мы взяли три очка. Это самое важное для нас как для команды. Мы хотим бороться до конца сезона.

Мы хорошо играли сегодня. Я много думал о хет-трике, но я прибавляю и хочу продолжить помогать команде. Нам нужны были три очка.

В АПЛ самая высокая конкуренция в мире. Это сложно, но мы хотим взять все очки. Это единственный способ, чтобы попытаться бороться за титул», – сказал Мората.

«Челси» с 27-ю очками занимает вторую строчку в таблице.