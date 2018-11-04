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    Мората: «Челси» хочет взять все очки. Это единственный способ побороться за титул»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората прокомментировал результат матча 11-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:1). Игрок оформил дубль.

    «Я мог оформить хет-трик, так что это не идеальный день, но мы взяли три очка. Это самое важное для нас как для команды. Мы хотим бороться до конца сезона.

    Мы хорошо играли сегодня. Я много думал о хет-трике, но я прибавляю и хочу продолжить помогать команде. Нам нужны были три очка.

    В АПЛ самая высокая конкуренция в мире. Это сложно, но мы хотим взять все очки. Это единственный способ, чтобы попытаться бороться за титул», – сказал Мората.

    «Челси» с 27-ю очками занимает вторую строчку в таблице.

    Источник: BBC

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    04.11.2018 23:41
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    Комментарии249
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    • ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD 7 ноября 2018, 07:10

      Доброе утро, славяне !

      Всех, кто родился и вырос в СССР, с праздником !
      Хорошая была задумка, но недостойные потомки её продали
      за сникерсы и жвачку
      ==========================================================
      Не лги, что павшая страна
      Была обитель зла и фальши.
      Я помню эти времена,
      Я помню всё, что было раньше

      Там волчьей не было грызни,
      Там люди верили друг другу.
      И вместо"Слабого толкни"-
      Всегда протягивали руку.

      Там секс не лез вперёд любви,
      Там братство было просто братством,
      И не учили по TV
      Всё дозволяемому бл**ству.

      Там вор, бандит, подлец и мразь
      Страшились сильного закона,
      И не бывала отродясь
      Фемида в рабстве у Мамоны.

      Я помню эти времена.
      Я помню всё и не забуду,
      Не лги, что павшая страна
      Была обитель зла… Иуда!

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 ноября 2018, 08:07

      Доброе утро, Макс, с праздником ! В это время уже на парад собирались, подбирая, что надеть. )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 7 ноября 2018, 08:30

      хорошая была страна..! жаль пожить в ней толком не удалось!
      удалось только родится, и тут же высадили из поезда.
      дальше к светлому будущему пешком. все разбрелись в разные стороны, единства нет!
      СССР это как светлая искра в темноте.. мелькнула , показала как надо, и затушили..
      и я там был, но мёд пиво попить не успел... но даже я понимаю что мы спустились на виток ниже.
      всех с праздником!

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 7 ноября 2018, 09:00

      Сильно!..
      Что не строка, то взмах тесака по блудливой действительности на фоне трудного, но доброжелательного прошлого...

      4
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 7 ноября 2018, 09:06

      (с) мы спустились на виток ниже...
      Совсем не праздничное понимание происходящего...

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 ноября 2018, 23:57

      Всех очков не взять, но к победе ведут забитые голы. Как нас ведёт дорога на базу... )))

      4
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 08:20

      будем формировать состав по мере поступления "звёзд"

      доброе Олег!

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 ноября 2018, 08:23

      Привет, Андрюша ! Состав формируется в пути, по ходу следования...)))

      5
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 08:33

      я пока здесь выйду, но чуть позже нагоню вас
      не терпится мне на работу попасть...)

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 ноября 2018, 08:36

      Давай, удачи на дороге ! Я тоже до 10:30 потом к дочери собираться надо. Внучка теперь на одноразовом дневном сне после гуляния со мной и обеда.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 08:56

      (с) я мог ... мы взяли ... мы хотим... мы играли ... я прибавляю... я думал...
      Сквозь командное МЫ, безудержно лезет персональное Я!..
      Поэтому про него больше писанины в СМИ, чем пользы на поле...

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 7 ноября 2018, 09:04

      Привет, Андрик!.. Приветствую, соратники!..))
      (с) не терпится мне на работу попасть...
      Тронула твоя устремлённость навстречу труду и свершениям!..
      Каждый твой трудовой подвиг будет подтверждать ошибочную правильность теории Дарвина!..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 09:13

      Привет, Андрей ! Они на поле редко блещут игрой, а уж за её пределами и подавно. Им по меньше говорить,а по больше читать надо. Раньше футболисты бухали и в карты играли, теперь таскаются по злачным заведениям и в интернете торчат.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 09:13

      Ты же сегодня выходной или тоже работаешь ?

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 09:17

      (с) сегодня выходной...
      Выходной!.. Как говорит Шинник, нынче склад закрыт и отдыхает без меня...))
      Твой распорядок прикинул... По всей видимости, соберёмся вечерком поглумится на злобу дня и поднять себе настроение общением!..))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 09:22

      Я в 11:30 на автобус, с внучкой гуляю 2ч. потом обед и дочь её спать укладывает, а я обратно домой. По дороге зайду хорошего шоколада куплю и к 16:00 буду дома и в интернете.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 09:27

      (с) дома и в интернете...
      Лады... Остальные единомышленники, похоже, уже на работе или на демонстрациях развевают праздничные стяги!..))
      Услышимся, удачи!..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 09:40

      Макс с утра отметился у меня, Толи пока не видно на сайте, а Лёха балкон , наверное ремонтирует второй день.))) Я сейчас завтрак приготовлю и буду собираться в дорогу. Может сегодня футбольный вечер будет по интересней и ражостней. Вчера Макс только с ПСЖ ничью угадал, если ставил, а так всюду пролёт. Но Ливер удивил результатом, не знаю как игрой, не смотрел.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 09:44

      (с) удивил результатом...
      Вчерашние результаты удивили и огорчили... Кто хотел и мог, тот и взял своё... Остальные утрут сопли и будут искать оправдания...

      Шинника с 05.11 нет нигде...

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 09:53

      На Локо я и не надеялся, вот Боруссия проиграла 0:2, но играла с Атлетико в гостях. Ну вот как расстались 5.11 так Лёхи и не видно. Тайм - аут, взял...

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 10:23

      (с) ...балкон наверно ремонтирует

      )))+

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 7 ноября 2018, 10:23

      (с) совсем не праздничное понимание происходящего

      я уже как то говорил Андрес, что я обычно всё ощущениями определяю. а потом уже включаю аналитику и информационный ресурс.
      я оцениваю время СССР по тому что тогда было создано тоже на уровне ощущений. какие писались книги, какое снималось кино, какие пели песни, и что позволяло выйти на этот уровень..? наверно то что, каждый последний балбес получал качественное образование. плюс была цель и идея!
      и вот из жизни океана , пас пересадили в лужу, и сказали что - счастье это барахтаться в этой луже, во благо себе.
      вот так вот мы измельчали. связь с великим и большим разорвана, это видно по тем "произведениям" что сейчас культивируются (Макс не зря бросил смотреть телевизор).
      на моих глазах на лавочке уже третье поколение сменяется. я там как предмет которой когда то уходя забыли. зато хорошо помню предшественников, которые на тот момент хоть и были гораздо старше меня, всё же принимали как равного.
      и вот теперь сравнивая тех и этих, на ум приходит одно слово - ИЗМЕЛЬЧАЛИ! ...хотя нет не правильно - ИЗМЕЛЬЧИЛИ так правильней

      5
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 10:26

      (с) в москве парад!
      остальная Россия пашет..

      б...ля окончательно они уже от нас отделились

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 ноября 2018, 10:26

      Лишь бы в депресняк не упал. У меня так было с неделю, когда меня ушли. Но я сказал себе бабки бабками, но здоровье и принципы важнее.

      5
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 10:29

      да всё у него нормально..!
      старый асфальт продаёт(в своё время наворованный) сидит в лодже икру на масло намазывает))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 ноября 2018, 10:29

      Телек ещё не включал. Ну это в честь военного парада на Красной, когда прямо с него на фронт шли, если и устроили военный парад. А так небольшие демонстрации и возложения цветов ветеранов и пенсионеров, в основном.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 ноября 2018, 10:32

      Асфальт быстро застывает, его не накопить. А вот цемент в мешках на самовывоз можно предложить как и бордюр с поребриком, где как называют...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 10:37

      (с) асфальт быстро застывает

      да я образно..) шутка конечно

      мне тут мысль шальная в голову прилетела, что если Норику( тот что меня в питер зовёт) вместо себя шинника подсунуть!
      как тебе предложенице? )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 ноября 2018, 10:41

      Я так понял, что он тебя зовёт как друга, чтобы дать возможность заработать и вытащить с периферии. А рабсилу он нанимает среди гастарбайтеров за дёшево, ему спецы как Лёха не нужны. Ему же не заплатишь 30000р, чтобы он был доволен. Но предложить можно, опытный прораб всегда нужен.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 ноября 2018, 10:44

      Я пошёл собираться к внучке. Буду после обеда, пока.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 10:47

      (с) зовёт как друга

      не знаю, я с ним особо не дружил..
      на вечере выпускников два года назад пересеклись, он какой то интерес проявил.. с тех пор и окучивает

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 10:48

      удачи Олежа!

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 7 ноября 2018, 10:52

      (с) всё ощущениями определяю...
      Эка, ты, Андрик, загнул загогулину...
      После тебя, иногда, и писать нечего... Обезоруживающая суть...
      Я ещё застал ТО время и ТЕХ людей...
      Так получилось, что мне пришлось устроится на завод... Сначала учеником был, потом полноценным работягой... Но молодым, бестолковым и с широко открытыми глазами... Выпал из вакуума школы и спорта и попал на ЗАВОД!..
      Это было нечто!!! Параллельно учился на вечернем, но семью не кормил, поэтому, как бы, ничего не напрягало... Зарплату почти всю отдавал родителям, оставлял только на гулянки...))
      Я парИл в новой обстановке среди суровых людей в спецовках, с мозолистыми руками и острыми на язык, как на рабочем месте, так и в курилке... Вот там было понимание жизни, уже тогда, отличное от того, что показывали по ТВ... Не считая балаболов и алкашей, остальные, не смотря на разный возраст, в основном были похожи на Гошу (Гогу) из фильма "Москва слезам не верит"... Основательные, ироничные, простые, НАДЁЖНЫЕ и притягательные...
      Так вот, к чему я... Те люди, несмотря на неустроенность, тяготы и бесквартирье, готовы были на много, включая самопожертвование... И не потому, что были идеологически подкованными, а потому что были СПОСОБНЫ на многое, включая ПОДВИГ... Только потому, что было НАДО...
      Нынче, избалованные многим и измельчавшие по мысли и поступкам люди, не способны на большое, великое и героическое...
      Если придёт беда, то рельсы сутками по-комсомольски укладывать не станут, в окопы никто не полезет и на амбразуру не кинется...

      Высказался и выдохся...

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 7 ноября 2018, 10:54

      дал Макс с утра толчок))
      ты даже о ещё более взрослом поколении говоришь. это уже наверно ровесники моего отца(я поздний ребёнок). дле тех вообще подвиги были каждый день как у мюнхаузена , по расписанию...

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 7 ноября 2018, 10:56

      (с) с тех пор и окучивает...
      Я бы тоже окучивал...))

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      Project Бабангида > insider_retro 7 ноября 2018, 10:59

      есть причины по которым я вряд ли туда поеду.
      обстановка должно очень сильно изменится , что бы я сорвался ..

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 7 ноября 2018, 11:03

      (с) вряд ли туда поеду...
      Твоя категоричность, скорее всего, обусловлена чётким пониманием своего нынешнего положения, возможными среднесрочными перспективами и обзором далёкого будущего...
      Сорваться не долго... Главное не ошибиться и просчитать возможные варианты...

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 7 ноября 2018, 11:09

      (с) главное ... и просчитать варианты

      вот это слабое моё звено. интуицию по ходу жизни я себе развил, а вот рассчитывать совершенно не умею... даже в уме считаю плохо, не тот склад ума...
      поэтому когда начинаю рассчитывать , вероятность ошибки гораздо больше.
      ну не дано , хоть тресни...

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 7 ноября 2018, 11:19

      (с) когда начинаю рассчитывать...
      Андрик, всё прикинуть и учесть невозможно...
      Обычно людей двигает внутренний толчок и внешний стимул...
      Ближайший ход событий представляют, а дальше, по-суворовски, - главное, ввязаться в бой, а там посмотрим...))
      Так что, ты себя особо не укоряй...))

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      ...
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      Project Бабангида > insider_retro 7 ноября 2018, 11:28

      (с) ..по суворовски

      сам я хоть не образец, но очень люблю людей рациональных , взвешенных, играющих как ты как то выразился - на упреждение .
      у нас раньше разборки день, через день были, и зачастую надо было вопросу дипломатическим путём решать.. вот ту мастерство таких товарищей как нельзя лучше проявлялось.
      так умели красиво разложить, что только что чесавшиеся кулаки, уже были готовы стать ладонью и аплодировать стоя

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 7 ноября 2018, 11:39

      (с) умели красиво разложить...
      Мне кажется, что это талант, дар... Когда оппоненты публично завелись и отступать нельзя, дабы не потерять лицо, - важно найти те аргументы и нить поведения, которые выровняют претензии сторон и сведет конфликт к урегулированию...

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      insider_retro > Project Бабангида 7 ноября 2018, 12:19

      (с) я вряд ли туда поеду...
      Внуки генсеков живут в США, а вот внуки президентов США почему-то в России не живут. Странно даже...))

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      Project Бабангида > insider_retro 7 ноября 2018, 13:18

      (с) ...почему то в России не живут

      да мы по ним не скучаем... "нам хорошо там, где им ху...ё...во" пел одноимённый рэпер

      батлы смотришь? вишь как я тонко разговор подвёл )

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 7 ноября 2018, 13:22

      (с) тонко разговор подвёл...
      Да меня уже от упоминания рэпера в первой строке уже в пот бросило...)) А суть верна...

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 7 ноября 2018, 13:26

      (с) там, где им ху...ё...во...
      Посмотрел достаточное количество видосов людей которые переехали туда учиться, жить и работать... Не смотря на все ништяки, некоторые возвращаются на родную землю... Не всем кайф заходит в кайф...
      Но способные трудится, впахивать, терпеть и развиваться - те находят себя там...

      ??????????? Куда-то пропал твой пост с вопросом.....((

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 7 ноября 2018, 13:27

      (с) не всем кайф заходит в кайф

      эту фразу стоит обрамить золотой рамкой
      ну или на граните выбить

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 7 ноября 2018, 13:29

      (с) куда пропал пост

      не знаю!
      " от чего же..?"
      так по моему ..?

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      insider_retro > Project Бабангида 7 ноября 2018, 13:31

      (с) на граните выбить...
      Не стоит камни портить... Камень на века, а слово по ситуации..))
      А то, потом Шинник появится и подвергнет эту ахинею уничижительному разносу...))

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      insider_retro > Project Бабангида 7 ноября 2018, 13:32

      (с) не знаю!...
      И я не ведаю...)) Тогда спишем на боевые потери...))

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      Project Бабангида > insider_retro 7 ноября 2018, 13:37

      ну тогда чуть поз же подскочу, к батлам вернёмся )

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      Project Бабангида > insider_retro 7 ноября 2018, 13:37

      (с) а то потом шинник появится..

      да тут уже все в ожидании судного дня)

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      insider_retro > Project Бабангида 7 ноября 2018, 13:38

      (с) в ожидании судного дня...
      Он такой, он может...))
      Хотя, может отсутствие здесь и праздничное настроение, размягчат его суровость и непреклонность?!..)) Он станет мягким и смиренным?!..))

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      insider_retro > Project Бабангида 7 ноября 2018, 13:42

      (с) к батлам вернёмся...
      Не торопись, Андрик!)))
      Мы к батлам, вполне, можем вернуться чуть позже... Значительно позже...))
      Я не скучаю без этих персонажей с неопрятным внешним видом...))

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      Project Бабангида > insider_retro 7 ноября 2018, 13:43

      ааа , я понял! хотел дописать, и видно случайно удалил, тот пост..
      сейчас тоже чуть один не удалил

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      insider_retro > shlomo 7 ноября 2018, 13:57

      Взаимно, Толя!..
      Я вхожу в число тех, для кого первый абзац - часть жизни!..

      (с) Запрягаю лошадей...
      Надеюсь, что ты кроме подготовки лошадей, качественно подготовишься к совершению марша, спланируешь заправки, привалы и отдых!.. Удачной дороги!..))
      Твой переезд в стационар Пальмиры обещает много интересного!..))

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      zigbert > insider_retro 7 ноября 2018, 14:19

      Добрый день. Всех с праздником 7 ноября!!! Для нас это не пустой звук. Жили, работали ,учились в этой стране.

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      insider_retro > zigbert 7 ноября 2018, 14:43

      Приветствую, Александр!..
      (с) работали ,учились в этой стране...
      Согласен, - мы не были никчёмными прокладками в нашей стране!..))

      (с) это не пустой звук...
      А нынешние временщики оставят после себя хруст, лязг и грохот разрушенного и утраченного...

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      zigbert > insider_retro 7 ноября 2018, 14:51

      Привет Андрей! Знаешь как то все было само собой. Все были едины во мнении. Всю информацию принимали за чистую монету.

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      insider_retro > zigbert 7 ноября 2018, 14:56

      (с) информацию принимали за чистую монету...
      Мы были сильны и счастливы этой верой...
      Я не жалею... Трудные 90-ые, - ну, так это уже завоевания нынешних громовержцев, ура-патриотов, пиндосо-партнёров и демократов с либеральным холодцом в мозгах...((

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      zigbert > insider_retro 7 ноября 2018, 15:07

      Сейчас посмотришь телевизор ,а там передачи с пропагандистским уклоном. Стараюсь не смотреть. Иногда кажется что человек ,наслушавшись всего этого готов взять оружие и громить всех неугодных.

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      insider_retro > zigbert 7 ноября 2018, 15:13

      (с) готов взять оружие и громить...
      Мне кажется, что сейчас, в основном, народец готов попиз...ть...
      А громить пойдут, если и пойдут, то не по зову сердца, а за умеренную плату и в надежде помарадёрничать...

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      zigbert > insider_retro 7 ноября 2018, 15:17

      Согласен ,хорошая оплата будет способствовать и стимулировать.

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      insider_retro > zigbert 7 ноября 2018, 15:19

      Саня, я отскочу не надолго!..))
      Жизненная суета трясёт за чуб и натягивает вожжи!..))

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      insider_retro > shlomo 7 ноября 2018, 15:23

      (с) не хватает либерала КуКуя...
      А противовес кукую и еже с ним, Равиля - для полноты ощущений!..))
      До связи!..)) Труба зовёт!..))

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      zigbert > shlomo 7 ноября 2018, 15:24

      Привет Толь! Правильно говорят :"политика грязное дело".

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      Рубик Докоян > shlomo 7 ноября 2018, 16:03

      Давай, Толя, не спеша и в Питер на зимовку )))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 ноября 2018, 16:09

      Я так понял ты его и особо-то не знаешь. Люди с годами меняются, а особенно с появлением у них денег и хоть какого-то бизнеса. Не на одном убеждался приятеле. Тем более зная меня, понты мне свои показывали с кем они теперь общаются и корешатся. Поэтому зовёт тебя, а как к Лёхе отнесётся вопрос ?

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      zigbert > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 16:16

      Привет Олег. Куда то все убежали.

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      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 16:17

      Саша, привет ! С праздником нашего детства и молодости. Помню в 1967г. к нам какого-то только не навезли мороженного, но больше всего понравилось Ленинградское по 28 коп. И мы устроили соревнование кто больше съест. Я 7 съел и всё, а друг он старше был на 2 года 13 штук и хоть бы хны, а у меня на утро уже горло прихватило.)))

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      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 16:21

      Андрюху дёргают работодатели, вечером сам срывается на посиделки. Инсайдер тоже периодически выходит просматривать новостную ленту событий, а сейчас по делам отскочил. Толя заправляется в дальнюю дорогу. Макс вечером может нарисуется. Вчера вечером угораздило его на миролюбие, ничьи понаставил в прогнозах и пролетел.)))

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      zigbert > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 16:26

      С праздником Олег!!! Если вспомнить из детства (могу ошибиться),мороженое "сливочное" 13коп. ,а простое 9коп. У нас это были самые популярные. Еще с изюмом 15коп. ,шоколадное тоже 15коп. Самое большое ,съел за один раз 5 штук.

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      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 16:33

      У нас было фруктовое по 7 коп. молочное 9коп. в стаканчике, 13 коп. пломбир ( сливочное мороженое в стаканчике ) Ещё были в бумажных стаканчиках с палочкой простые и шоколадное и ещё ягодное какое-то. 15 коп. брикет с изюмом и эскимо по 11 коп. маленькое и 22 коп. большое. А вот на 50-летие Октября нас побаловали разным ленинградским всего раз за всё время, что я жил на Донбассе.

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      zigbert > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 16:39

      Сегодня дома оказался один. Жена на работе. Полная свобода действий.

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      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 16:41

      Это хорошо, не кому ЦУ давать.)))

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      zigbert > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 16:48

      Она конечно не ругает меня ,но по выражению лица - все понимаю. Зависаю в компьютере подолгу. Но сейчас времени будет больше. Огородные работы закончились.

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      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 16:52

      Мне в этом плане легче, уже давно сам себе хозяин. И по дому работы меньше, чем у вас по хозяйству. Ремонтом квартиры уже зятья будут заниматься после меня и бывшей жены. У них квартиры есть, а это внукам будет, там сами уже договорятся.

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      zigbert > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 16:59

      С работой я закончил. Сходил последний раз к своим проставился. Можно бы еще поработать ,да что то за пенсию тревожно стало.

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      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 17:06

      Да вроде работающих пенсионеров пока не напрягают. Моя бывшая работает в бюджетной сфере, так у них как и при СССР, есть профсоюз, платят взносы, освобожденный председатель профкома. Устраивают им бесплатные походы в театры и на концерты, турпоездки на выходные и т.д. Хотела уволиться, но уговорили остаться как специалиста. У них там текучка и власть меняется каждые два года. То питерские, то московские кланы садятся и пилят бабки. Но через полгода уже уйдёт, на пару с ней будем внучку нянчить и воспитывать, Дочь на работу пойдет, а до детсада будет с нами внучка.

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      zigbert > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 17:16

      Да нет не напрягают. Всевозможные слухи ходят что компенсацию работающим пенсионерам отменят. Да и время подходящее ,поработал хватит.

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      insider_retro > zigbert 7 ноября 2018, 17:21

      (с) все убежали...
      Вернулся запыхавшись..))
      Меня, кроме пенсии, много что тревожит, но не на всё могу отреагировать...

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      zigbert > insider_retro 7 ноября 2018, 17:28

      Я тут проверил данные одного футболиста. Считал что Валерий Горнушкин был в Шахтере. Оказывается это наш земляк играл за Текстильщик и немного поиграл за Зарю Луганск.

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      insider_retro > zigbert 7 ноября 2018, 17:30

      (с) проверил данные одного футболиста...
      Саня, это ты, наверно, Олегу отписал в продолжение, начатой ранее темы... Я так глубоко не копаю... Может и зря...

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      insider_retro > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 17:34

      (с) У них квартиры есть...
      Решённый квартирный вопрос для детей - это большое жизненное дело!.. Многие к этому стремятся через сито ипотек, кредитов, обманов и дрязг с родственниками...
      Молодец, Хозяин!!..

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      zigbert > insider_retro 7 ноября 2018, 17:36

      Вот ведь как бывает ,даже не заметил смену состава.

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      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 17:38

      Понятно. Да слухов всегда много ходило и будет ходить. Там же насколько помню смотрят на семейный доход. Я никогда не получал и не оформлял. Мама на Украине оформляла субсидию в своё время, а теперь там всё накрылось медным тазом.

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      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 17:39

      Я игроков Шахтёра советского периода хорошо помню. Как-то не пересекались с вашими краями за исключением Сафонова.

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      zigbert > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 17:42

      Олег ,аш самому смешно стало ,пишу тебе а попадаю на Андрея. Не зря значит пенсия то дается.

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      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 17:47

      У обеих есть свои квартиры, а старшему зятю тоже досталось от тетки. Там сделали продажу и перешли в новый дом, одну сдают. Уйдёт его мать, двушка им достанется. Квартир до фига будет, детей пока нет у них. Со мной работал в охране парень, жил в коммуналке. Женился, жена с квартирой. Умирает её бабка им квартира достаётся ещё одна, а потом и от тётки квартира и дача. Вот так некоторым везёт, а другие горбатятся и в кабалу попадают с ипотеками и кредитами. Я трюшку служебную получил через год как дочка родилась и через полгода как документы подал. А в других районах люди на пенсию выходили так и не получив, хотя участковым были положены. К нам не мало шло ребят в р-н за квартирами.

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      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 17:51

      А так не редко бывает когда в онлайне несколько пользователей. Я рассказывал молодому как на одном сайте в личке с пятью подругами общался, иногда путал имена, иногда отвечал другой, но как ни странно в тему получалось, но потом прокалывался. Одни смеялись, другие обижались. На что я отвечал, но я же не мог только с тобой общаться, а другим не отвечать. Одна мне сказала : " Я не привыкла в очереди стоять"... )))

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      zigbert > zigbert 7 ноября 2018, 17:51

      Что то про Кононова ничего не слышно. На фейсбуке говорят что он стал тренером Спартака как о свершившемся факте.

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      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 17:52

      В следующем туре посмотрим. Писали же, что с 12 или 13 ноября он будет в Спартаке. С-Э там всё инсайд гонит.

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      zigbert > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 17:53

      Комичная история.

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      insider_retro > insider_retro 7 ноября 2018, 17:55

      В добавление к обзорам событий от Анатолия, чуть, добавлю..))
      В этот день 1783 (235 лет назад) в Севилье публично сожжена последняя жертва испанской инквизиции, а в Англии в этот же день в последний раз в присутствии зевак был повешен заслуживший такое наказание преступник...

      По нынешней жизни, сожжение, повешение, четвертование, гильотина, да и просто битьё батогами, предало бы ощутимый эффект в воспитании гражданского общества... Особенно, его выборной части в виде депутатов... Да и других упырей бы в чувство привело!.. Казну бы пополнили...
      Утопия...((

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      zigbert > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 17:56

      Сегодня опять футбол. Как думаешь ЦСКА сможет обыграть Рому?

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      insider_retro > zigbert 7 ноября 2018, 17:59

      (с) опять футбол...
      Будем болеть за армейцев!..
      Вывеска матча Юве-МЮ, крайне авторитетная и захватывающая...
      Остальные, - так себе... Или не броско, или и так всё понятно!..))

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      zigbert > insider_retro 7 ноября 2018, 18:00

      Казну бы точно пополнили. Но они ведь неприкасаемые.

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      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 18:02

      Только при такой прухе и везухе как с Реалом. Тут ребята опытные и в команде нет того раздрая и обстановки как у испанцев и в Спартаке. У армейцев молодёжь, нет ещё достаточной сыгранности и опыта, а тем более на таком уровне. Но упираться буду, это не Локо.

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      zigbert > insider_retro 7 ноября 2018, 18:03

      Думаю Юве не будет сильно упираться ,свой вопрос они уже решили.

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      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 18:03

      Хорошо, что по телеку и не надо рыскать в инете.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 18:05

      Я тоже так думаю. Правда говорили что не будет Де Росси.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 18:06

      При своих болельщиках, престиж, те же премиальные. Если будут тачку возить и не играть, там болельщики быстро напомнят для кого они играют.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 18:08

      Там без него есть кому игру вести и забивать. Одного Джеко некому держать. Он и наверху король и внизу может выдать и пас шикарный, и пробить сам.

      5
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 18:12

      Да уж Джеко хорош. В Риме всю игру сделал.

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 18:15

      (c) по телеку и не надо рыскать...
      И это радует!..
      Обложусь запасами из холодильника и буфета, раскину ласты на диване, переставлю кактус на удачу и замурую хомяка пластилином в домике!..
      К просмотру, зрелищу и победе готов!!!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 18:16

      Он мне и в Мансити нравился. После Ибры он второй кто с такими габаритами играет на высоком уровне.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 18:18

      Я сейчас поставил жариться окорочок куриный ( не забыть бы, уже бывало :-))). А так кофе, молоко, яблоко с микст орешками и цукатами вместо семечек буду закидывать...

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 7 ноября 2018, 18:19

      Как сказал бы Хрюн -- Вот именно, вот именно, своим голосом. Будем смотреть на тех кто бить умеет.

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      zigbert > shlomo 7 ноября 2018, 18:22

      Добрый вечер Анатолий. Статистика удручающая. А ведь нам жить вместе с этими футболистами.

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      insider_retro > shlomo 7 ноября 2018, 18:23

      Халям-балям!..))
      (с) входят в 1 оставшийся процент...
      Тяжело, ведь, им калечным, быть в меньшинстве, - руки опускаются, ноги не попадают, а голова забита мишурой медийной популярности...))

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      zigbert > insider_retro 7 ноября 2018, 18:27

      Голова забита не только известностью и популярностью но и крепким контрактом.

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      zigbert > shlomo 7 ноября 2018, 18:34

      Искать таланты надо а кривоногих списывать.

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      insider_retro > shlomo 7 ноября 2018, 18:37

      (с) кривоногость обеих ног в разную сторону...
      Потому, Толя, за всю игру 3 удара в сторону ворот и, всего, 1,5 удара в створ..))

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      zigbert > shlomo 7 ноября 2018, 18:38

      Анатолий , я давно хотел тебя спросить приверженцем какого клуба ты являешься , что бы поставить все точки над и?

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      zigbert > insider_retro 7 ноября 2018, 18:40

      Андрей а из чего сложились эти 1.5 удара в створ?

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      zigbert > shlomo 7 ноября 2018, 18:45

      Ну так бы и сказал за Оренбург с Питерским уклоном. Спасибо.

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      zigbert > shlomo 7 ноября 2018, 18:49

      Мудрено конечно. Но примем к сведению.

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      insider_retro > zigbert 7 ноября 2018, 18:51

      (с) сложились эти 1.5 удара...
      Саня, это я так беснуюсь в бессильной злобе от результативности))
      Формула:
      удары в сторону*удары в створ*количество ЖК*0,27 (коэффициент удачи)/косоротость*лень=голы
      Как-то так, но бывает разнос результатов!..)) Шутка)))

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      zigbert > insider_retro 7 ноября 2018, 18:56

      Здесь более подробно и формулы более жизненные.

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      zigbert > zigbert 7 ноября 2018, 19:07

      Где то запахло окорочками?

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      insider_retro > zigbert 7 ноября 2018, 19:11

      (с) запахло окорочками...
      Это, похоже, у Олега молоко убежало...))
      Увлёкся миксом ореховым и профукал на сковородке окорочёк куриный!..))
      А может и в самый раз!..
      Сейчас потяну хоботом воздух виртуальный!..))

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      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 19:17

      Только что выключил и съел салат, потом чайком по балуюсь с лимоном, а дальше уже по регламенту заявленного.

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      zigbert > insider_retro 7 ноября 2018, 19:19

      А я сегодня один дома надо что то соорудить. Тут все последнее время говорили про командные яйца. Вот меня и натолкнуло на мысль ,сделать яишницу.

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      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 19:20

      Молоко пью вологодское в пакетах ультра пастеризованное питьевое 2,5% и 3,2 % жирности.

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      insider_retro > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 19:27

      (с) в пакетах ультра...
      Меня с давних пор настораживают слова, характеризующие превосходную степень: ультра, супер, экстра и люкс!..
      Какой-то угодливостью для потребителя от них несёт и искусственностью!..)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 19:28

      Вологодские молочные продукты имеются в наших магазинах. Качество их довольно неплохое.

      4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 7 ноября 2018, 19:30

      Спасибо Максим. Напомнил о нашей далекой стране.

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 7 ноября 2018, 19:31

      Вечер добрый, лучшим людям ресурса ! Ещё раз с красной датой !
      Просьба прочесть и оценить:
      https://communist-sf.livejournal.com/71056.html
      Андреас, должно торкнуть ! Там не много - 2 странички
      До слёз пробирает ((

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 19:35

      Раньше в Союзе когда были пакеты в красных тетра пакетах с пастеризованным молоком, оно быстро скисало, пакеты протекали. А были в синих стерилизованное по 250мл и 500 мл выстланные фольгой внутри со сроком годности 10 дней, если мне память не изменяет. То молоко мне очень нравилось по вкусу. Сейчас не пишут стерилизованное , а ультра пастеризованное.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 19:40

      Я только молоко покупаю в определённых пакетах, где уголок надо обрезать ножницами. Как-то купил в другой упаковке иного производителя в удобной упаковке там надо просто отвинчивать крышечку. То молоко было хуже и мне не понравилось.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 ноября 2018, 19:41

      Привет , Макс ! Взаимно по празднику.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 7 ноября 2018, 19:43

      Привет, Макс!..
      Наверное, глаза сломал, пока до подвала добрался!..))
      (с) должно торкнуть...
      Торкнуло... Своеобразно... Вставил эпизод с авторами книг, по которым русский учил язык...))

      5
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 19:45

      Олег. Я молоко не употребляю и поэтому не знаю какое из них лучшее. Мне трудно судить. Моя супруга ,вот это да. Без молока не может жить. Молоко нам приносят прямо на дом частники.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 19:47

      Я тоже его очень долго не пил, а вот с появлением этого стал. Вообще молочные продукты в нынешней России-- это похороны молока и гимн пальмовому маслу...

      5
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 19:49

      (с) То молоко было хуже...
      Теперь тоже не буду брать пакеты молока с крышечками!..))
      А заодно сок и кефир!! Только с уголками!!..))))

      5
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 19:50

      (с) гимн пальмовому маслу...
      Тогда не буду подпевать такому гимну!..
      Перехожу на воду и водку!!..))

      5
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 7 ноября 2018, 19:52

      (с) встретимся через пару суток...
      Удачи в дороге!.. Остальное, я уверен, ты сможешь!!!)))

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      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 19:52

      То, тоже было вологодским, но убедился, что в красивых удобных упаковках по вкусу хуже. Я в детстве очень любил какао. Однажды на спор в 14-летнем возрасте выпил 3л. бидон с какой не отрываясь. Мама пришла с работы, заглядывает в холодильник : " А где бидон с какао ?" -- Я выпил. -- Как выпил, только вчера сварила...

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      zigbert > shlomo 7 ноября 2018, 19:54

      Всего доброго Анатолий.

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      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 19:56

      Оборзели все производители. Сыры, творог, сливочное масло и т.д. как и в детском питании заменяют молочный жир и само молоко пальмовым маслом,превышая более 50% в продукте. Сейчас ведь давно ГОСТа нет, а по ТУ что хотят то и вбухают.

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      zigbert > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 19:56

      Это верно Олег. И обратного пути пожалуй нет.

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      Рубик Докоян > shlomo 7 ноября 2018, 19:57

      Удачи в дороге и благополучия .

      4
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      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 19:59

      Как начнёшь читать состав в продукте, так не то что есть его, а в руки брать не хочется.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 20:09

      Все верно. Мало того что нет натуральных продуктов ,да еще и поступает белорусская продукция ,в которой может быть и радиационная опасность.

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      MaxRnD > insider_retro 7 ноября 2018, 20:12

      Отходил после первого коммента набить утробу ))

      Тоже очень мощно:
      "Опыт предварительного некролога"
      https://kommari.livejournal.com/212422.html

      Интересно
      "Письмо из Байконура"
      https://kommari.livejournal.com/273024.html

      Всё коротенькое !! Читай !

      5
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      ...
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      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 20:12

      Да всего навалом сейчас там. Таблицу Менделева можно изучать. Все экономят, удешевляют производства товара за счёт качества и мы едим химию, да ещё и бабки не малые платим. А новоявленные производители подвальные делают большие бабки на всё этом.

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 7 ноября 2018, 20:15

      Толяныч, ни гвоздя, ни жезла ! ))

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 7 ноября 2018, 20:15

      (с) Так получилось, что мне пришлось устроится на завод...

      Андреас, не менее мощно ! Такой текст детям в учебники. Не иронизирую !

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      MaxRnD > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 20:19

      Да, Олег, вчера у всех с прогнозами на ЛЧ был феерический коллапс. Я ещё одну ничью почти угадал Тоттенхэм-ПСВ, но на 89-ой минуте получилось как всегда ! ))))
      А вообще вчера в итоге моего вангования минус 14 000 болларов

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      insider_retro > MaxRnD 7 ноября 2018, 20:20

      (с) текст детям в учебники...
      Неее, Макс, детей нельзя пугать такой действительностью, даже по книжкам!..))

      Упомянутое, почитаю, завтра!.. Сегодня футбольчик поглядим!..
      Кстати, дочитываю одну книженцию и после неё, вне очереди, возьмусь за "Чёрный день"... С твоей подачи)))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 7 ноября 2018, 20:21

      Я посмотрел на результаты по времени. Не редко облом приходит на последних минутах или в компенсированное время. Это самое обидное, когда горит результат и ставка.

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      zigbert > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 20:21

      Тоже самое происходит и с вино- водочной продукцией.

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      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 20:22

      Как и на лекарствах.Золотая жила для прохиндеев и ушлых крохоборов.

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      MaxRnD > insider_retro 7 ноября 2018, 20:25

      (с) возьмусь за "Чёрный день"... С твоей подачи)))

      Конечно по сравнению с тем, чем ты обычно пробавляешься в литературе это не так изысканно и утончённо, но ради разнообразия если прочтёшь, то наверное не пожалеешь ))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 20:27

      (с) Не редко облом приходит на последних минутах

      Это у меня расплата за пред предыдущий день, когда на последних минутах или вообще в добавленное время три раза зашло в плюс то, с чем уже мысленно попрощался

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      Рубик Докоян > MaxRnD 7 ноября 2018, 20:28

      Так и бывает с прухой, то туда, то сюда... )))

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 7 ноября 2018, 20:32

      (с) Я молоко не употребляю и поэтому не знаю какое из них лучшее.

      Саня , а я вот, грешным делом, без него не могу.
      На колхозном рынке у знакомых людей раз в двое суток покупаю полторашку свежего деревенского и пью только не кипячёное ))

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      zigbert > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 20:32

      Лекарства вообще отдельная тема. Хочешь жить ,покупай. А цены взвинтили до предела.

      4
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      zigbert > MaxRnD 7 ноября 2018, 20:37

      Не знаю Максим. Обхожусь как то без него. По четвергам нам приносят 3 литра натурального молока. Через 3 дня оно заканчивается. Жена без него не может.

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      MaxRnD > zigbert 7 ноября 2018, 20:41

      (с) Жена без него не может.

      Во-во мы с твоей супругой наверное из одного выводка )))

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 7 ноября 2018, 20:42

      Кстати, почём у вас сейчас 1,5 или 3 литра натурпродукта ?
      У нас 1,5 - 70 руб

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      Рубик Докоян > MaxRnD 7 ноября 2018, 20:42

      За домашнее деревенское и разговора нет. Я когда в отпуск на Украину приезжал, так на дом приносили козье молоко, домашний творог, мясо кролика и нутрии, ну и овощи и фрукты. К нашему кварталу через день парень на жигулях привозил уже фасованный творог, разлитое по 3л банкам молоко и из него переливал в пластиковые бутылки покупателям и сметану в банках. Всё своё, натуральное без всякой химии, а в магазинах мы покупаем заводскую химию.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 20:43

      Хорошо, если лекарство купишь. а не пустышку.

      3
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 7 ноября 2018, 20:43

      (с) цены взвинтили до предела...
      Похоже, что предел роста цен во всём, ещё не скоро наступит..((

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 ноября 2018, 20:45

      Макс, сегодня ты как там на прогнозировал ?

      3
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 7 ноября 2018, 20:45

      Андреас, а сбрось в коммент список книг (ну хотя бы штук 5), которые на тебя произвели в жизни наибольшее впечатление

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 7 ноября 2018, 20:49

      (с) список книг...
      Макс, давай я завтра по книгам запузырю... Не хочется впопыхах...
      Подумаю, покопаюсь, повыбираю...))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 7 ноября 2018, 20:49

      У нас такие же цены.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 20:52

      Ну что, смотрим футбол, а в перерыве поделимся впечатлениями по первому тайму. Мне ещё в булочную к 21-30 за товаром с 40% скидкой.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 7 ноября 2018, 20:53

      Не вопрос, Андреас ! Сейчас дружно смотрим футбол ! ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 20:56

      Да, Олег. Я разозлился после вчерашнего, плюнул и поставил 8000 на самые невероятные исходы, а именно на победы
      ЦСКА
      ЯнгБойз
      МЮ
      Виктория П
      Шахтёр
      Хоффенхайм
      Аякс
      АЕК
      Я конечно понимаю, что АЕК и Шахтёр играют в гостях с суперклубами и шансы их на победу стремятся в минус бесконечность, но будем надеяться на чудо
      А вот ЦСКА, Виктория, Хоффенхайм и Аякс вполне могут порадовать

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 7 ноября 2018, 20:56

      У нас резко подорожал сахарный песок. С 36руб. за 1кг до 44руб.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 7 ноября 2018, 20:58

      Два сапога пара.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > zigbert 7 ноября 2018, 21:01

      Какой то грек успел отметится. ЦСКА -Рома 0 :1.

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      zigbert > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 21:04

      Люблю выпечку. Жена иногда балует.

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      insider_retro > zigbert 7 ноября 2018, 21:17

      (с) Жена иногда балует...
      Меня тоже балует...))
      Пивасика зацепил, а похрустяшек не взял...
      Так, моя натворила сухариков с чесноком, сделала ассорти с сыром и оливками..)) Сижу и балуюсь!..))
      Только счёт не радует...

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      insider_retro > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 21:28

      (с) приносили козье молоко, домашний творог...
      Вспомнил, пока тема по молочке не соскочила..))
      У кого в старые времена во дворах перемещалась молочница с тележкой и во всё торговое горло горланила:
      "Мооолоокоо!.. Сырки твороожжныеее!.."
      Незабываемые впечатления и воспоминания!!!
      А молоко!!! Его надо было кипятить!!
      Нынешняя белая вода, даже не прокисает и не сворачивается!!..))

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      insider_retro > insider_retro 7 ноября 2018, 21:35

      Комментатор обратил внимание, что у Гончаренко часы на обеих руках!.. Присмотрелся, - и точно!!..))
      Готов выслушать версии увиденного!..
      Моя - на левой часы, а на правой какой-то гаджет для записи комментариев или счётчик шагов, давления... Может быть переводчик...

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      MaxRnD > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 21:36

      У Ромы не команда, а какой-то взвод ДШБ !

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      Рубик Докоян > MaxRnD 7 ноября 2018, 21:40

      Победить ещё могут немцы, Лион играет порой не предсказуемо, а вот с остальные вряд ли, особенно Виктория. Но всё бывает, мало кто мог предположить, что Ливер 0:2 проиграет сербам.

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      MaxRnD > insider_retro 7 ноября 2018, 21:43

      Андреас, мне интересно, в "опыте предварительного некролога" ты отгадаешь героя, по которому он написан ? ))

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      MaxRnD > insider_retro 7 ноября 2018, 21:44

      (с) Готов выслушать версии увиденного!..
      Чтобы центр тяжести не смещался от оси позвоночного столба ))

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      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 21:45

      У нас не ходили. Покупали в молочном магазине, вставая рано и занимая очередь, чтобы купить 3л. разливного молока. А так вот ходили мужики, лудить, паять точить ножи. Потом к нам на квартал приезжала летом машина продавать керосин, для примусов и керогазов. Продавал одноглазый дедок с лужёной глоткой. Мы детвора бегали за ним хором и передразнивали его. Он как закричит кересинооооо. И это 0 тянул так долго, что многие просто поражались.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 21:47

      Я не присматривался, но может быть хронометр какой-то.

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      insider_retro > MaxRnD 7 ноября 2018, 21:47

      (с) ты отгадаешь героя...
      Вряд ли... У меня слабо с логическими цепочками...
      В чате, когда загнули загогулину с загадками на фоне фильма "Отвратительная восьмёрка", я так ничего и не понял...

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      zigbert > insider_retro 7 ноября 2018, 21:48

      Рома пока ведет игру. У ЦСКА был момент с участием ********.

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      MaxRnD > zigbert 7 ноября 2018, 21:49

      Саня, фамилия о б л я к о в а на сайте приравнивается к мату )))

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      MaxRnD > insider_retro 7 ноября 2018, 21:50

      Напрягись ! Я сразу вкурил, а многие почему-то не угадывают ! ))

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      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 21:51

      Там не дадут завести мяч в ворота или подбирать ногу. Скорей её оторвут, чем дадут так пробить в штрафной. какой-то Саша Белый зашёл, 5 раз нагадил и ушёл. Си-ру-ны их Минусинска живучи.)))

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      zigbert > zigbert 7 ноября 2018, 21:52

      Заштриховали фамилию футболиста. Видимо запрещенная фамилия.

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      MaxRnD > insider_retro 7 ноября 2018, 21:53

      Там нет логических цепочек, там надо сопоставить главного героя с одной исторической личностью )))

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      zigbert > MaxRnD 7 ноября 2018, 21:53

      У меня было такое с именем Лопетеги.

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      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 21:54

      Костас Манолас ЦЗ, которого Зенит при Манчини хотел подписать. Уже всё было на мази, когда он узнаёт, что будет получать рублями по курсу Центробанка. Он и свалил...

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      MaxRnD > zigbert 7 ноября 2018, 21:56

      (с) У меня было такое с именем Лопетеги.
      Это они так неумело борятся с нецензурщиной

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      insider_retro > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 21:56

      (с) какой-то Саша Белый зашёл...
      И меня посетил)) Ревизор совести и главный блюститель по национальному признаку!..)) Увлечённо работает!..

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      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 21:58

      Какой-то клон из чата скорей всего. Скорей всего из этих олигофренов.

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      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 22:05

      Он и мне на Мбаппе и там где я с Лёхой из Таллина общался. Да хрен с ним. Я вроде этот ник как-то видел. Хиллари на @ба-нуть-ко разных время тратить. ЦСКА забил, может и Макса ставку вытащат.)))

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      insider_retro > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 22:05

      (с) Какой-то клон...
      Скорее просто "какой-то", который прётся на какую-то клубную тему или персональный болельщик Мбаппе!..))
      Чатовский клон зашёл бы в профиль и потоптался там основательно, а заодно и метку про "ананизм" оставил бы...)))

      Меня периодически посещает Bulat Sultanov!.. Редкий, но гадливый!..))

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      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 22:17

      Мой тебе ответ пропал отсюда и нет в профиле. ((( Ну да хрен с ними с этими пэтэушниками. Ну не могут наши ЦЗ обороняться, делая офсайд как и в целом вступать в единоборства выбирая позицию. Отсюда куча удалений, да ещё наши судьи во внутреннем чемпе им позволяют так играть, а еврокубках жёлтые и красные карточки им раздают.

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      insider_retro > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 22:20

      Полностью соглашусь, Олег!..
      Привыкли болтать, доказывать и махать руками безнаказанно...
      А против динамичного давления мотивированной команды с качественными исполнителями - сразу видны все прорехи...

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      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 22:22

      Тут хоть скидку можно сделать на молодость и несыгранность, а в других клубах, ну просто тупизм полный с этим.

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 22:39

      оооо! братва да вы все здесь..!! ща почитаю и присоединюсь

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 22:43

      Николо Влашич - это находка, блеск, спасение и надежда армейцев в этом сезоне!.. Неутомимый доминатор!!!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 22:46

      Парень хорош.Думаю его "ириски" заберут обратно и если не встроят в свою игру, то хорошо на нём заработают, продав в другой клуб. Две ставки Макса уже накрылись...

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 22:50

      Я сегодня, как баба Яга, поставил всё вопреки ))
      Уже минус 3000 B$

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      MaxRnD > Project Бабангида 7 ноября 2018, 22:52

      Андрик, здорово !
      А ну-ка читани вот это:
      "Опыт предварительного некролога"
      https://kommari.livejournal.com/212422.html
      и скажи кто в роли главного героя.
      Это одна из исторических личностей и тебе она 100% знакома

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 ноября 2018, 22:53

      Тут на эмоциях нельзя играть. Тем более вы за ранее делаете ставки, не зная какой будет состав. Вот Мансити дал отдохнуть некоторым лидерам команды.

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 22:58

      Олег, тут не столько эмоции, сколько иногда хочется просто рулетку крутануть ))))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 ноября 2018, 22:59

      Понятно. Крути лучше рулетку, чем барабан нагана с одним патроном.)))

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 7 ноября 2018, 23:01

      Вариантов у нас не было. Против таких амбалов, да ещё вдесятером - неравный бой !

      4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 7 ноября 2018, 23:01

      Рома победила 2:1. Ко всем бедам ЦСКА прибавилась травма Фернандеса.

      4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 7 ноября 2018, 23:05

      Да по росту Рома превосходила ЦСКА. Теперь им поможет только победа над Реалом.

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 7 ноября 2018, 23:11

      комбайнёр иторическая личность?
      горбачёв наверно, судя по тому сколько народу не родилось

      я то кака раз при этом гон...до.. не родился

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 7 ноября 2018, 23:13

      (с) вариантов у нас не было против таких амбалов

      в прошлом году помнишь... барсу как котком дома прикатали?

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 7 ноября 2018, 23:15

      Андрик, ты 100% Красаучег ! ))
      Правильно !

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 7 ноября 2018, 23:16

      Ещё читани после чата. Тут угадывать ничего не надо, просто мощно написано
      https://communist-sf.livejournal.com/71056.html

      5
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 7 ноября 2018, 23:17

      ставки ты шикарные сделал))
      если одна сработает, уже успех))

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 7 ноября 2018, 23:19

      Маловероятно ))

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      Project Бабангида > MaxRnD 7 ноября 2018, 23:20

      читану конечно!
      я критик серьёзный не хуже Чаадаева с Белинским)

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      Project Бабангида > MaxRnD 7 ноября 2018, 23:23

      (с) маловероятно

      да я как и ты , тоже не проч гонять из пустого в порожнее - главное процесс)
      все с ужасом ждут когда мне достанется имение, и я его промотаю)

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      ...
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      insider_retro > MaxRnD 7 ноября 2018, 23:24

      (с) читани...
      Читанул предложенное ранее... Если честно, мучился... Не могу я такую казуистику читать... С претензией на оригинальность... Может быть...

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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 7 ноября 2018, 23:25

      Реал уже две ... Виктории впендюрил к 24 минуте ))

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 7 ноября 2018, 23:26

      Макс умеет быть неумолимым! людям в чате как никому это известно)

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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 7 ноября 2018, 23:28

      Ты про Некролог или про Байконур ? )

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 7 ноября 2018, 23:29

      (с) реал уже две впендюрил

      так ты ж вроде на "плесень" ставил..?
      с волнительным удовольствием наблюдаешь , как одна за другой горят ставки))

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 7 ноября 2018, 23:33

      Угу, с удовольствием мазохиста ))

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      insider_retro > MaxRnD 7 ноября 2018, 23:33

      Некролог прочитал, Байконур уже через строку...
      На каждый текст есть свой чтец, я не из этого отряда...
      Мистика, фантастика и поднебесное - не по мне...

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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 7 ноября 2018, 23:33

      Ну не знаю, если про Некролог, то на моё ИМХО очень глубоко и проникновенно, а Байконур, так себе - просто прикольно !

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 23:35

      Когда Бавария дома ничего не может сделать с соперником, то ей помогают с помощью пенальти. С Ростовом в Мюнхене было то же самое ! ))

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 7 ноября 2018, 23:36

      Ребята пока ,заканчиваю. Спокойной ночи.

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 7 ноября 2018, 23:37

      (с) ..некролог, то на моё имхо

      а ты обратил внимание, что ангел в шинели , почему то именно беломорканал курил, а не какую нибудь приму?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 7 ноября 2018, 23:37

      Давай, Саня, спокойной ночи !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 7 ноября 2018, 23:38

      Чует моё сердце, что о сигаретах "прима" тогда ещё не знали по причине их отсутствия в то время ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 7 ноября 2018, 23:38

      Саня, я тебе - привет не успел сказать... и сразу - пока..)
      давай до завтра, если что...!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 7 ноября 2018, 23:40

      (с) отсутствие в то время

      да они по моему вообще из древности ... нет..?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > insider_retro 7 ноября 2018, 23:41

      Всем приятных сновидений!..
      Я - зубы в стакан и на боковую... Завтра буду эпизодами...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 7 ноября 2018, 23:42

      Не...., уже задолго после войны )) 70-80е годы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 7 ноября 2018, 23:43

      Спокойной ночи, Андреас !

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 7 ноября 2018, 23:44

      (с) зубы в стакан..

      ну лучше в стакан , чем на полку))
      до завтра Андрес... будем ловить твои эпизоды

      4
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 7 ноября 2018, 23:44

      Реал Викторию, как Палкан дворовую Жучку .... ))

      5
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      Рубик Докоян > insider_retro 7 ноября 2018, 23:46

      Ясно. Спокойной ночи, Андрей !

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      Рубик Докоян > zigbert 7 ноября 2018, 23:47

      Спокойной ночи, Саша !

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      Project Бабангида > MaxRnD 7 ноября 2018, 23:47

      (с) как палкан..жучку

      зло вымещают)) буксуют они конечно без рончика...ну и без зиданчика.. очень буксуют

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      Рубик Докоян > MaxRnD 7 ноября 2018, 23:49

      Не без этого. Тем более с нашими клубами.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 7 ноября 2018, 23:54

      Все после первого тайма выигрывают кто и должен. Юве только с Мю пока не везёт. То штанга, то мимо.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 ноября 2018, 00:00

      Базу на утро сейчас подготовлю и надо отдохнуть от ноута. Спокойной ночи, парни .

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 00:02

      спокойной Олег! я тоже ещё минут семь - десять и упаду

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 8 ноября 2018, 00:04

      Андрик, друже, ну и я отобьюсь, так что ты на хозяйстве ! Спокойной ночи ! ))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 ноября 2018, 00:07

      База 5.11. 2018 11:15 с Белотти

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      Project Бабангида > MaxRnD 8 ноября 2018, 00:10

      свидимся завтра надеюсь. успеха Макс!

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