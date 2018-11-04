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    Сарри: «Я очень рад за Морату. Он прибавил»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением об игре форварда Альваро Мораты в матче 11-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:1). Игрок оформил дубль.

    «Я очень, очень рад за Альваро. Он стал увереннее за последний месяц. Прибавил в тактическом плане и в плане техники. Он играет не в отрыве от команды.

    У него большой потенциал, он может прибавлять еще. Потенциально он может быть лучшим нападающим топового клуба, но порой он бывает нестабильным», – сказал Сарри.

    «Челси» с 27-ю очками занимает вторую строчку в таблице.

    Источник: BBC

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    04.11.2018 23:30
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 14:28

      Для команды и тренера все это только на пользу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 5 ноября 2018, 00:14

      Вперёд челси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 ноября 2018, 23:40

      Дай-то Бог, чтобы при Сарри в "Челси" и другие прибавили и раскрылись.

      3
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