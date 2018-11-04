Сарри: «Я очень рад за Морату. Он прибавил»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением об игре форварда Альваро Мораты в матче 11-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:1). Игрок оформил дубль.

«Я очень, очень рад за Альваро. Он стал увереннее за последний месяц. Прибавил в тактическом плане и в плане техники. Он играет не в отрыве от команды.

У него большой потенциал, он может прибавлять еще. Потенциально он может быть лучшим нападающим топового клуба, но порой он бывает нестабильным», – сказал Сарри.

«Челси» с 27-ю очками занимает вторую строчку в таблице.