Карпин – об игре «Ростова»: «Совсем неинтересно говорить, как играем – автобусом, троллейбусом, поездом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат начат 13-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:2).

– Доволен ли результатом? Могли выиграть, могли проиграть. Сыграли вничью. Не доволен. Если бы выиграли – да, сказал бы, что доволен.

– «Ростов» обвиняли в том, что с топовыми командами он играет вторым номером. Второй матч подряд вы действуете с позиции силы. Готовы теперь и к такому футболу?

– Раз не выиграли, значит, не готовы. Совсем неинтересно говорить, как играем – автобусом, троллейбусом, поездом.

– Вообще как оцените игру?

– Разные отрезки были. В первом тайме был доволен в первые 15-20 минут, но потом были необоснованные потери мяча. Во втором тайме стало лучше, но игра была более открытой, чем это у нас бывает. «Краснодар» имел пространство, хотя при позиционной обороне у нас проблем больших не было. Но не порадовал, а даже расстроил первый гол. С «Локомотивом» пропустили почти такой же, после аута. Расслабляться нельзя ни на секунду.