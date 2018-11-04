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    Карпин – об игре «Ростова»: «Совсем неинтересно говорить, как играем – автобусом, троллейбусом, поездом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат начат 13-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:2).

    – Доволен ли результатом? Могли выиграть, могли проиграть. Сыграли вничью. Не доволен. Если бы выиграли – да, сказал бы, что доволен.

    – «Ростов» обвиняли в том, что с топовыми командами он играет вторым номером. Второй матч подряд вы действуете с позиции силы. Готовы теперь и к такому футболу?

    – Раз не выиграли, значит, не готовы. Совсем неинтересно говорить, как играем – автобусом, троллейбусом, поездом.

    – Вообще как оцените игру?

    – Разные отрезки были. В первом тайме был доволен в первые 15-20 минут, но потом были необоснованные потери мяча. Во втором тайме стало лучше, но игра была более открытой, чем это у нас бывает. «Краснодар» имел пространство, хотя при позиционной обороне у нас проблем больших не было. Но не порадовал, а даже расстроил первый гол. С «Локомотивом» пропустили почти такой же, после аута. Расслабляться нельзя ни на секунду.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2018 20:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 ноября 2018, 11:23

      Валера!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 4 ноября 2018, 23:14

      валера норм не нытья ни претензий к судьям-адекватный чел!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1484

      balam 4 ноября 2018, 21:51

      ну Краснодар тоже не подарок. Валера-верим

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 21:39

      Ничего не скажешь, сыграли круто.

      1
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      Рейтинг: +715

      Mario84 4 ноября 2018, 21:21

      Ростов молодцы. И при Карпине и при Бердыеве побеждают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 ноября 2018, 21:12

      Хороший главный тренер у «Ростова». У «Спартака» ни какого нет.

      3
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 4 ноября 2018, 21:01

      Всё равно Ростов Карпина - молодец! После того, что показал Спартак - 100 раз молодец!

      6
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик > spartakuz 4 ноября 2018, 21:38

      Карпин из "Валеры" превращается в Валерия Георгиевича, отличного тренера! "Гни свою линию. гни"!

      4
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