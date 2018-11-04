Бекао: «ЦСКА нужно привести свои мысли в порядок и постараться победить «Рому»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао поделился мнением о ничьей с «Динамо» (0:0) в матче 13-го тура РПЛ и рассказал, чего ждет от домашней игры с «Ромой» в Лиге чемпионов.

«Нормальный, трудовой матч. Мы боролись, сражались, делали все для победы. И правда, не хватило какой-то мелочи. Возможно, завершающей передачи или удара по воротам. Очень хотели сегодня выиграть. Теперь нужно успокоиться, привести свои мысли в порядок, чтобы переломить ситуацию и вновь начать побеждать.

С «Ромой» нам нужно сыграть очень грамотно. Нельзя в таких матчах идти с шашками наголо, с открытым забралом. У нас очень грамотный соперник, в два счета можно нарваться на контрдействия. Нам нужно очень бережно относиться к голевым моментам. Постараемся реализовать их и победить!» – сказал Бекао.

Встреча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» состоится во вторник, 7 ноября.