Полузащитник «Томи» Кухарчук: «Клуб перевел зарплату за один месяц. Это лучше, чем ничего»

Полузащитник «Томи» Илья Кухарчук после победы над «Химками» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ подтвердил, что на днях клуб выплатил футболистам задолженность по зарплате за один месяц.

В октябре СМИ сообщили, что игроки томичей еще ни разу не получали денег в этом сезоне.

«Томь» лидирует в турнирной таблице ФНЛ.

– В пятницу игрокам «Томи» перевели зарплату за один месяц. Жизнь налаживается?

– Ха-ха! Ну как налаживается? Хотелось, чтобы выплатили все долги. Но одна зарплата – это тоже хорошо. Лучше, чем ничего.