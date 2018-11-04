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    Полузащитник «Томи» Кухарчук: «Клуб перевел зарплату за один месяц. Это лучше, чем ничего»

    Полузащитник «Томи» Илья Кухарчук после победы над «Химками» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ подтвердил, что на днях клуб выплатил футболистам задолженность по зарплате за один месяц.

    В октябре СМИ сообщили, что игроки томичей еще ни разу не получали денег в этом сезоне.

    «Томь» лидирует в турнирной таблице ФНЛ.

    – В пятницу игрокам «Томи» перевели зарплату за один месяц. Жизнь налаживается?

    – Ха-ха! Ну как налаживается? Хотелось, чтобы выплатили все долги. Но одна зарплата – это тоже хорошо. Лучше, чем ничего.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2018 16:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 ноября 2018, 19:13

      А можно полюбопытствовать сколько это в рублях?))) Какие нынче ЗП в таких никчёмных клубах?

      -1
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. > la verdad 5 ноября 2018, 09:57

      На хлеб с икрой хватает , держимся )

      1
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      ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 > la verdad 6 ноября 2018, 23:58

      У Балтики посмотри, примерно так от 300 до 900тр.

      0
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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch 4 ноября 2018, 17:29

      А между тем эта Томь несчастная опять лезет в ПРемьер лигу -а потом будет на каждом углу ныть,что денег нет!

      -1
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