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    Болельщик «Зенита» на игре с «Ахматом»: «Дядя Артем, забей два гола, и мама купит щенка»

    Юный болельщик «Зенита» на матче 13-го тура РПЛ с «Ахматом» вывесил баннер, адресованный нападающему петербуржцев Артему Дзюбе. В надписи на полотне содержится трогательная просьба.

    «Дядя Артем, забей два гола, и мама купит щенка», – написал маленький фанат «Зенита».

    Встреча «Зенит» – «Ахмат» проходит сегодня на стадионе «Санкт-Петербург».

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.11.2018 15:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -32

      rogonovdima 4 ноября 2018, 17:45

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      -1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 4 ноября 2018, 17:06

      Зато мама сэкономила на парикмахерскую.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 ноября 2018, 16:55

      не оправдал этот дядя надежд ни кто ему на голову не навешивал

      2
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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch 4 ноября 2018, 16:15

      Это полено, которое вознесли как гавно на палке после голов на ЧМстранам третьего мира) не наиграло даже на попугая))

      -2
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 16:09

      Дядя Артём, забей 2 гола и мама купит тебя щенка. Сын владельца какого клуба этот мальчик?

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС > DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 17:05

      У не владельцев клубов тоже бывают дети.

      0
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY > ДВС 4 ноября 2018, 18:04

      )))

      0
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      Рейтинг: +2410

      baden69 4 ноября 2018, 15:57

      Артем, видимо, не прочитал обращение...

      3
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > baden69 4 ноября 2018, 16:02

      ЧМ прошел и игра наших когда то блестящих звезд-прошла..подошла к логическому завершению!!!!
      мне жалко тебя малыш...у Артема контракт идет...а твои щенки ему пох..

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      Рейтинг: +7944

      BarStep > baden69 4 ноября 2018, 16:17

      Неее, просто ровно дышит к животным..

      0
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