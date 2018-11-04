Болельщик «Зенита» на игре с «Ахматом»: «Дядя Артем, забей два гола, и мама купит щенка»

Юный болельщик «Зенита» на матче 13-го тура РПЛ с «Ахматом» вывесил баннер, адресованный нападающему петербуржцев Артему Дзюбе. В надписи на полотне содержится трогательная просьба.

«Дядя Артем, забей два гола, и мама купит щенка», – написал маленький фанат «Зенита».

Встреча «Зенит» – «Ахмат» проходит сегодня на стадионе «Санкт-Петербург».