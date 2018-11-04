Гвардиола: «Закончилось время, когда форварды пили кофе, пока мяч у соперника»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что современный нападающий должен не только забивать голы, но и участвовать в отборе мяча.

«В больших командах нужны качественные нападающие, которые не только забивают голы, но и вступают в борьбу.

Сегодня завершилось время нападающих, которые забивали голы, когда мяч доходил до них, но могли отвлечься на чашку кофе, когда мячом владел соперник.

Этот период подошел к концу. Все в больших клубах борются, и мы должны быть частью этого», – сказал Гвардиола.