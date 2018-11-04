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    Гвардиола: «Закончилось время, когда форварды пили кофе, пока мяч у соперника»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что современный нападающий должен не только забивать голы, но и участвовать в отборе мяча.

    «В больших командах нужны качественные нападающие, которые не только забивают голы, но и вступают в борьбу.

    Сегодня завершилось время нападающих, которые забивали голы, когда мяч доходил до них, но могли отвлечься на чашку кофе, когда мячом владел соперник.

    Этот период подошел к концу. Все в больших клубах борются, и мы должны быть частью этого», – сказал Гвардиола.

    Источник: Tribalfootball

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    04.11.2018 15:15
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 18:29

      Все правильно футбол стал более скоростным и выкладываться должны все игроки.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 ноября 2018, 16:18

      Кофе будет до и после матча.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 15:28

      По поводу кофе у нас есть два больших специалиста, которые сейчас как раз без мяча отдыхают. +++

      2
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