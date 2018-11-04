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    Червиченко: «Те, кто освистывают Глушакова – идиоты. Не вижу ничего криминального в действиях капитана»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что болельщики команды поступают неправильно, подвергая обструкциям и оскорблениям капитана команды Дениса Глушакова.

    В середине сентября экс-главный тренер москвичей Массимо Каррера перевел полузащитника в молодежный состав красно-белых [сообщалось, что у итальянца конфликт с Глушаковым]. После увольнения специалиста 22 октября футболист вернулся в основной состав. После этого многие болельщики высказали негативное отношение к Глушакову, а некоторые призвали его покинуть клуб.

    «Не все болельщики настроены против Глушакова. Я думаю, что все, кто освистывают и развешивают разные баннеры про Дениса – это просто идиоты. Ничего не вижу криминального в действиях капитана. Были какие-то моменты жизненные, которые не имеют отношения к команде. Это его личные проблемы. Туда никому не нужно соваться. Это первое.

    Что касается его игры, то может он и сдал. Но это судьба любого футболиста. Когда-то быть на вершине, потом уже кондиции снижаются. Надо помнить, что пару лет назад этот человек многое сделал, чтобы «Спартак» вернул себе чемпионство. Надо вспоминать сколько он мячей забил. Он дал много для итогового положительного результата», – сказал Червиченко.

    Источник: Sport24

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    04.11.2018 13:47
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 18:02

      Никто не отрицает заслуг Глушакова в чемпионском году. Но что случилось с ним позже ,не поддается объяснению. Червиченко толи по незнанию сути ,толи специально мутит воду.

      4
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      Рейтинг: -32

      rogonovdima 4 ноября 2018, 17:45

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      -1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 ноября 2018, 16:16

      Куда более классных игроков выводили из основы и никто так много об этом не говорил.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 ноября 2018, 16:15

      Червиченко: "Ничего не вижу криминального в действиях капитана."
      Червиченко: " Да, я развалил Спартак, но ничего не вижу криминального в моих действиях."

      4
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 4 ноября 2018, 16:02

      Что в голове у этого Червиченко ?! ...Неужели , непонятно ! ЧТО Те, кто выпускают на поле Глушакова – идиоты

      3
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 4 ноября 2018, 15:37

      те кто червиченко - идиоты

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 4 ноября 2018, 15:18

      Болельщиков не ОБМАНЕШЬ!
      Они РАСКУСИЛИ Глушакова и наградили его МАТЮКАМИ, которые он по праву ЗАСЛУЖИЛ!
      Глушакова надо ГНАТЬ из Спартака и как можно скорее.
      Он разлагает команду, сам не играет и другим не даёт.
      По игре было видно, что игроки Спартака СПЛАВИЛИ Карреру и это сказалось на игре!
      Негативный фон пока не рассосался и даёт о себе знать в каждом матче.

      Знаю Глушакова и его ОПГ "Ромашку" с подельниками!
      Глушаков СЛИЛ Карреру и глазом не моргнув.
      Этот ГРАНДИОЗНЫЙ скандал в Спартаке на совести Глушакова.
      Отставка Карреры ПОДРЫВНАЯ работа Глушакова.
      Вот до чего его РАЗГУЛЬНАЯ жизнь довела.
      Добегался по бабам и баням и допился в кабаках и ресторанах.
      Глушаков очень подвёл Карреру, команду и руководство клуба.
      Во всём футбольном мире уже знают, кто такой Глушаков и недобрая слава о нём пошла гулять по миру.
      Все показывают на него пальцем и в спину кричат ему всякие МАТЮКИ!
      Это и есть ему "награда" за заслуги сплавления Карреры!

      3
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 4 ноября 2018, 15:17

      Бесит это перемывание костей, пусть лучше о качестве игры подумает

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 4 ноября 2018, 15:08

      Разве кто-то отрицает очевидное, отрицает то, что сделал Глушаков для чемпионства Спартака? Только почивание на лаврах превратилось в снижение требования к себе, дальнейшей деградации как футболиста и наконец в конфликт с тренером, который, по моему мнению, сделал никак не меньше, а даже больше, чем Глушаков в чемпионстве Спартака. Роль связующего звена между тренером и командой была использована, мягко сказать, в своих интересах. В любой европейской команде игрок, потерявший кондиции, отправляется на скамейку. Ничего удивительного в этом нет. Даже Аршавин полировал скамейку Арсенала, когда потерял кондиции. Правда вряд ли это поймёт "обиженный" Червиченко, который и сам менял тренеров как перчатки, и которому чем в Спартаке хуже - тем лучше.

      5
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      Рейтинг: +5072

      Т34 4 ноября 2018, 15:05

      Уже то, что этот, надоевший всем "бывший", выступил на защиту Глушака, говорит, о том, что они одного поля ягодки. Защита Червя - лучшая характеристика, тут уже никакие слова не уместны.
      И еще, есть личные проблемы, пусть он с ними сам и разбирается, вместе со своей женой. А проблемы в Спартаке, это уже не личное и каждый должен отвечать за свои поступки. И если кто-то говорит, что он не причем, надо им напомнить, что разговор идет не о Ещенко или Комбарове с Ребровым, а почему-то о Глушакове. Не странно ли? Как говорят, что дыма без огня не бывает...

      7
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Т34 4 ноября 2018, 16:22

      Глушаков разоблачал итальянскую мафию, которая украла у Лю один миллион евро, а ещё 25 миллионов отмыла через агентов. За это его Каррера и гнобил - заставлял штангу поднимать и отдаваться в игре.)))
      Глушаков - жертва Карреровских репрессий. Он отсидел свой срок в Спартаке-2. И только после ухода мафиози Массимо с поста ГТ, Глушаков был амнистирован. ))))))

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Владислав Vlad 4 ноября 2018, 16:25

      Он никогда не был в Спартаке-2, не дорос до него, его место было в спартаковской молодежке.

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      Владислав Vlad > Т34 4 ноября 2018, 17:52

      А разве дубль и Спартак-2 не одно и то же?
      Сейчас вроде бы нет разницы молодёжка и дубль.

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      Т34 > Владислав Vlad 4 ноября 2018, 18:32

      Дубль Спартака играет в молодежном первенстве, а Спартак-2 в ФНЛ. И хотя игроки все заявлены во всех трех командах и могут играть, если требуется в любой из них, турниры РПЛ, ФНЛ и молодежный - абсолютно разные. Задача только одна, это поставлять игроков в главный Спартак.

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