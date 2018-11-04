Червиченко: «Те, кто освистывают Глушакова – идиоты. Не вижу ничего криминального в действиях капитана»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что болельщики команды поступают неправильно, подвергая обструкциям и оскорблениям капитана команды Дениса Глушакова.

В середине сентября экс-главный тренер москвичей Массимо Каррера перевел полузащитника в молодежный состав красно-белых [сообщалось, что у итальянца конфликт с Глушаковым]. После увольнения специалиста 22 октября футболист вернулся в основной состав. После этого многие болельщики высказали негативное отношение к Глушакову, а некоторые призвали его покинуть клуб.

«Не все болельщики настроены против Глушакова. Я думаю, что все, кто освистывают и развешивают разные баннеры про Дениса – это просто идиоты. Ничего не вижу криминального в действиях капитана. Были какие-то моменты жизненные, которые не имеют отношения к команде. Это его личные проблемы. Туда никому не нужно соваться. Это первое.

Что касается его игры, то может он и сдал. Но это судьба любого футболиста. Когда-то быть на вершине, потом уже кондиции снижаются. Надо помнить, что пару лет назад этот человек многое сделал, чтобы «Спартак» вернул себе чемпионство. Надо вспоминать сколько он мячей забил. Он дал много для итогового положительного результата», – сказал Червиченко.