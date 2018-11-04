Кутепов: «Шум был и будет всегда, потому что «Спартак» – большой клуб. Вокруг него всегда есть какие-то движения»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов высказался о шумихе вокруг команды, возникшей после конфликта полузащитника Дениса Глушакова с экс-главным тренером москвичей Массимо Каррерой и последующего увольнения итальянского специалиста.

– В последнее время вокруг «Спартака» не прекращается шум по самым разным поводам. В этом плане красно-белый клуб уникален?

– Шум был и будет всегда, потому что «Спартак» – большой клуб, вокруг него всегда есть какие-то движения. Речь не только про сплетни или негатив. Это просто жизнь, и ничего удивительного в этом нет.

– Но ни за одним другим клубом в России так пристально не следят, согласны?

– А потому что везде есть те, кто болеет за «Спартак». Куда ни пойди, в любом городке, в любой деревне, в любом магазине или на заправке найдется тот, кто спросит, как там его любимые красно-белые.

– Это уже не воспринимается как давление, привыкли?

– Никакого давления нет. Воспринимаю это как норму.