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    Кутепов: «Шум был и будет всегда, потому что «Спартак» – большой клуб. Вокруг него всегда есть какие-то движения»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов высказался о шумихе вокруг команды, возникшей после конфликта полузащитника Дениса Глушакова с экс-главным тренером москвичей Массимо Каррерой и последующего увольнения итальянского специалиста.

    – В последнее время вокруг «Спартака» не прекращается шум по самым разным поводам. В этом плане красно-белый клуб уникален?

    – Шум был и будет всегда, потому что «Спартак» – большой клуб, вокруг него всегда есть какие-то движения. Речь не только про сплетни или негатив. Это просто жизнь, и ничего удивительного в этом нет.

    – Но ни за одним другим клубом в России так пристально не следят, согласны?

    – А потому что везде есть те, кто болеет за «Спартак». Куда ни пойди, в любом городке, в любой деревне, в любом магазине или на заправке найдется тот, кто спросит, как там его любимые красно-белые.

    – Это уже не воспринимается как давление, привыкли?

    – Никакого давления нет. Воспринимаю это как норму.

    Источник: ФК «Спартак»

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    04.11.2018 12:56
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    Комментарии26
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      Рейтинг: -32

      rogonovdima 4 ноября 2018, 17:45

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://wq.lt/7KV3t

      -1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 17:38

      Такого шума не было очень давно. И исправлять ситуацию надо как можно быстрее.

      3
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 4 ноября 2018, 16:17

      Петушок ты еще ничего не сделал для команды чтобы говорить что то!!!
      Это не "шумиха" а конкретная претензия от поклонников клуба!!!
      Твой рот наоборот!

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 4 ноября 2018, 14:39

      Вот я дожил! Какой-то Кутепыш посылает меня, болельщика с 50 летним стажем, куда подальше... Гoндон ты, щенок, если считаешь, что Спартаковцы все стерпят и, что таких гoндонов, как ты, будет еще кто-то любить!

      4
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 4 ноября 2018, 14:33

      Илья опять за вью принялся - жди беды. Хотя он и так насчёт "привозить" не останавливался вроде.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 ноября 2018, 14:23

      Насчёт болел он в принципе прав.Болел у Спартака по всей стране много.Вот только в одном он ишибся.В этот раз не просто шум.В этот раз всё сложнее и жёстче.Если клуб не пойдёт на уступки болельщиков, а не фанатов, как пытаются некоторые представить якобы общественное мнение, то рискует потерять много своих приверженцов.Другими словами если ты готов жрать то дерьмо, которое тебе скармливает руководство клуба, неоднократно пойманое на лжи, то не заставляй есть это дерьмо, других.

      4
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      Рейтинг: +966

      Харченко 4 ноября 2018, 14:18

      Почему Кутепов опять на первых строчках?
      Игрок никакой, а болтает, как лидер команды.

      3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 4 ноября 2018, 13:58

      уникальность клуба вы потеряли

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 4 ноября 2018, 13:57

      Спартак великим делали до тебя другие люди, ты каким боком к этому, какой твой вклад в историю клуба, твой номер 16ый, сиди молча и не высовывайся - недоразумение кривоногое с паспортоМ.)))

      7
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 13:24

      Всё правильно, Спартак большой клуб, а шум бывает негативный и позитивный. Негативный, это когда такие, как Глушаков, да и ты тоже, пытаются из клуба сделать помойку или дойную корову.

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 13:28

      ... или сказочные идиоты вроде тебя не понимают суть всей проблемы...

      0
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY > 84aivengo 4 ноября 2018, 13:36

      Понимающий дебил, ты не против встретиться, объяснишь всю суть, как ты её видишь из своих Чебоксар.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 13:38

      нисколько....лишь бы твой мозг был бы способен это впитать...

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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY > 84aivengo 4 ноября 2018, 13:46

      пиши где, когда. А беспокойся за отсутвие своего мозга.

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      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 13:55

      ты в чебах ?

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      ...
      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY > 84aivengo 4 ноября 2018, 13:56

      На хрен они мне нужны, на первой же игре в Москве.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 14:00

      тогда понятна твоя бравада... очередной ****** и не надо речи "*****" ...

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 14:01

      и не пиши более ,если не можешь мысли при встрече обосновать .... гондон комнатный

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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY > 84aivengo 4 ноября 2018, 14:06

      11 ноября буду в Уфе на игре, если не ссышь, *****.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 14:15

      я мненью твоему вращенье придавал... а осью был мой детородный орган

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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY > 84aivengo 4 ноября 2018, 14:34

      лечись

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