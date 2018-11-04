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    Столыпин: «Глушаков? Конечно, «Оренбург» хочет иметь в составе лучших футболистов»

    Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал, хотел бы клуб видеть в своем составе полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

    После возвращения капитана красно-белых в основной состав команды он подвергся критике и оскорблениям со стороны болельщиков. Часть фанатов призывает Глушакова покинуть москвичей.

    «Он игрок «Спартака», тем более капитан. Мы сейчас будем предполагать, о том, что может произойти?

    Конечно, хотим иметь в составе лучших футболистов. Но это не говорит ни о чем. Если есть какие-то возможности и варианты, другой вопрос. Любой тренер мечтает, чтобы самые мастеровитые игроки находились в его команде, но жизнь диктует свои правила», – сказал Столыпин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2018 12:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 17:28

      Почему то о желании приобрести Глушакова заговорили именно сейчас. Для Оренбурга он может и пригодился бы. Жаль будет сдерживать его стоимость.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 ноября 2018, 15:37

      Что-то Зенит, ЦСКА, Локомотив, Краснодар и Ростов молчат. Не лучший он значит для них-то?
      Для дубля Спартака Глушаков тоже лучший так же, как и для КС и для Оренбурга. Даже для Енисея он хорош.
      Но не для Спартака и других клубов уровнем выше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 4 ноября 2018, 14:27

      Федуну надо быстрей возращаться и пока горячо, проводить аукцион на Глушака.
      Всё равно в Спартаке ему уже больше не быть, а так хоть чего то содрать получится.

      3
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 13:47

      Ну что, Дениска, начнём сначала???...

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п 4 ноября 2018, 13:32

      Взять в аренду мастеровитого ,сверхмотивированного игрока ,губа не дура.

      0
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 4 ноября 2018, 13:24

      Продано!

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 ноября 2018, 13:15

      "реформы Столыпина.... " спустя много веков...

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 4 ноября 2018, 13:03

      Сколько желающих на спартаковскую "звезду", может Спартаку аукцион провести? Как говорят: " За паршивую овцу хоть шерсти клок".

      2
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      Рейтинг: +9023

      vladik12 4 ноября 2018, 12:59

      Я уж подумал, это интервью с того света. Испугался).

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