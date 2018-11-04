Столыпин: «Глушаков? Конечно, «Оренбург» хочет иметь в составе лучших футболистов»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал, хотел бы клуб видеть в своем составе полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

После возвращения капитана красно-белых в основной состав команды он подвергся критике и оскорблениям со стороны болельщиков. Часть фанатов призывает Глушакова покинуть москвичей.

«Он игрок «Спартака», тем более капитан. Мы сейчас будем предполагать, о том, что может произойти?

Конечно, хотим иметь в составе лучших футболистов. Но это не говорит ни о чем. Если есть какие-то возможности и варианты, другой вопрос. Любой тренер мечтает, чтобы самые мастеровитые игроки находились в его команде, но жизнь диктует свои правила», – сказал Столыпин.