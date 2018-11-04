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    Зобнин: «Сейчас «Спартаку», как никогда, нужна поддержка наших фанатов»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин перед матчем 13-го тура РПЛ против «Урала» обратился к болельщикам.

    «Конечно, нам хотелось бы ощущать поддержку трибун. Понятно, что сейчас «Спартак» находится не в самом лучшем положении, и в такой ситуации дополнительная поддержка болельщиков нам необходима. Хочу пригласить всех на матч с «Уралом», потому что сейчас, как никогда, нам нужна поддержка наших фанатов», – сказал Зобнин.

    Матч пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: «Чемпионат»

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    04.11.2018 11:07
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 17:12

      В данной ситуации поддержки ждать не приходится. Нужны серьезные преобразования.

      3
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 4 ноября 2018, 14:21

      Жалко, что лучший в этом сезоне игрок Спартака вряд ли найдёт поддержку у фанатов, которые просто негодуют от поступков как некоторых футболистов, так и руководства клуба, которое не желает объясниться, рассказать о своей позиции. Типа мы бояре, сами по себе. Да и Рианчо, со словами о том, что Глушаков будет играть, несмотря ни на что, поступает просто глупо. А болельщики и так ходят на стадион по мере возможности.

      1
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 4 ноября 2018, 13:23

      Нужна поддержка? Ну так сделайте наконец уже что-то осмысленное, придите и попросите Рианчо вернуть Глушака в дубль.. Удивитесь какая поддержка будет.

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 4 ноября 2018, 12:57

      Так я не понял, чья поддержка нужна? Болельщиков или фанатов? Как говорят в Одессе - это две большие разницы. На мой взгляд, от фанатов ждать чего-то хорошего нечего, от них одни неприятности клубам. Ориентироваться надо на болельщиков.

      2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 4 ноября 2018, 12:39

      Будет :-) я даже подписку на МатчПремьер оформил по такому случаю

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 ноября 2018, 12:18

      Каррера тоже нуждался в вашей поддержке, но на футбольном поле прежде всего, а не в соцсетях или на его проводах...

      6
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 12:38

      Каррере ничего не было нужно. Ну его уже нафиг... Уехал и слава богу

      0
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 12:09

      Только здесь движение, Рома, должно быть двусторонним!!!

      1
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 4 ноября 2018, 12:03

      Молодец , Зобнин !Он понимает , что болельщики -это всё !...а вот , Рианчо , как там , сказал ?...плевать...НУ НУ !

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 ноября 2018, 11:59

      В сложившейся ситуации бурной поддержки не будет до тех пор пока руководство
      клуба Спартака в лице Федуна или ещё кого-то не выступит перед болельщиками и
      не объяснит им о сложившейся ситуации и дальнейших действий руководства.

      5
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      Рейтинг: +955

      Юрэс 4 ноября 2018, 11:50

      Бегать БЫСТРЕЕ надо,.......пупупу

      0
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