Зобнин: «Сейчас «Спартаку», как никогда, нужна поддержка наших фанатов»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин перед матчем 13-го тура РПЛ против «Урала» обратился к болельщикам.

«Конечно, нам хотелось бы ощущать поддержку трибун. Понятно, что сейчас «Спартак» находится не в самом лучшем положении, и в такой ситуации дополнительная поддержка болельщиков нам необходима. Хочу пригласить всех на матч с «Уралом», потому что сейчас, как никогда, нам нужна поддержка наших фанатов», – сказал Зобнин.

Матч пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.