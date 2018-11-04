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    Кузяев: «Стадион «Санкт-Петербург» – один из лучших в Европе. Он соответствует статусу финала Лиги чемпионов»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал информацию о возможном проведении на стадионе «Санкт-Петербург» финала Лиги чемпионов. Данное событие может пройти в 2021 году.

    – Арена «Санкт-Петербург» соответствует статусу финала ЛЧ?

    – Конечно! Мы, например, только что играли в Самаре на стадионе, который тоже принимал матчи ЧМ. Но там было очень холодно. На нашей высокотехнологичной арене в любое время года комфортнее играть благодаря закрывающейся крыше.

    И потом, я знаю, что на арене «Санкт-Петербург» за два часа до начала игры начинают очень здорово развлекать болельщиков. Поэтому на «Зенит» ходят семьи с детьми – им здесь интересно. Так что наш стадион – один их лучших в Европе. Здесь все на высшем уровне.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2018 06:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 4 ноября 2018, 15:40

      НУ ДА И КОГДА СТРОИЛИ ВСЕХ БОЛЬШЕ НА НЕМ С ВОРОВАЛИ

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС > SEREGA 64 4 ноября 2018, 17:23

      Первым губером Питера был Меншиков-первый ворюга тех времён, а в итоге имеем один из красивейших городов Европы.

      0
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      Рейтинг: -546

      massaboss 4 ноября 2018, 12:52

      В Питере на стадион ходит минимум 40 000. На Спартак пришло 61 500. И билеты отнюдь не бесплатные. Можно отбивать вложения. В Краснодаре и Ростове тоже с посещением все в порядке. В Москве правда ходят меньше, почему не понятно. 25-30 если собирают, то ура. Видимо в столице в основном диванные болелы.

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 12:18

      Такие арены должны быть в каждом городе и в каждом поселке.

      2
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      Рейтинг: +7031

      mamba9090909 > zigbert 4 ноября 2018, 12:36

      Такие сооружения должны оправдывать себя. Ты уверен, что в КАЖДОМ городе, а особенно в посёлке, такой стадион оправдает затраченные на него средства?

      2
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      Рейтинг: +718

      ДВС 4 ноября 2018, 12:13

      Крестовский стадион-это объективно лучший стадион России. Может где-то сойдёт простая арена, но в Санкт-Петербурге самая северная команда нашей ПЛ. У нас сама природа требует прогрессивных решений и высоких технологий. Теперь в городе есть такой стадион, где не стыдно проводить матчи самого высокого уровня.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 ноября 2018, 11:53

      Чего скромничать -- один из лучших в мире !!!

      3
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      Рейтинг: +929

      ДСА 4 ноября 2018, 07:43

      Всякий свое болото хвалит.

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