Кузяев: «Стадион «Санкт-Петербург» – один из лучших в Европе. Он соответствует статусу финала Лиги чемпионов»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал информацию о возможном проведении на стадионе «Санкт-Петербург» финала Лиги чемпионов. Данное событие может пройти в 2021 году.

– Арена «Санкт-Петербург» соответствует статусу финала ЛЧ?

– Конечно! Мы, например, только что играли в Самаре на стадионе, который тоже принимал матчи ЧМ. Но там было очень холодно. На нашей высокотехнологичной арене в любое время года комфортнее играть благодаря закрывающейся крыше.

И потом, я знаю, что на арене «Санкт-Петербург» за два часа до начала игры начинают очень здорово развлекать болельщиков. Поэтому на «Зенит» ходят семьи с детьми – им здесь интересно. Так что наш стадион – один их лучших в Европе. Здесь все на высшем уровне.