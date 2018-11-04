Клопп – о планах создать Суперлигу: «Очень неплохо. Будет меньше матчей и намного больше денег»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию, что европейские клубы вскоре могут создать новый турнир. Он может получить название Суперлига.

«Полного мнения на этот счет у меня нет. Идея выглядит очень неплохо. В случае создания такого чемпионата будет меньше матчей и намного больше денег», – сказал немецкий тренер Sky Sports.

Новое соревнование должно стартовать в 2021 году, Лига чемпионов прекратит существование.