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    Клопп – о планах создать Суперлигу: «Очень неплохо. Будет меньше матчей и намного больше денег»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию, что европейские клубы вскоре могут создать новый турнир. Он может получить название Суперлига.

    «Полного мнения на этот счет у меня нет. Идея выглядит очень неплохо. В случае создания такого чемпионата будет меньше матчей и намного больше денег», – сказал немецкий тренер Sky Sports.

    Новое соревнование должно стартовать в 2021 году, Лига чемпионов прекратит существование.

    Источник: Sky Sports

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    04.11.2018 01:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 5 ноября 2018, 08:53

      То, что матчей слишком много, это факт. Но вряд ли такую суперлигу создадут. Скорее опять виоизменят Лигу чемпионов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 5 ноября 2018, 08:33

      Я не пойму, этот турнир уже давно создан, каждое лето в сша проходит.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 12:11

      От футбола в таком случае останутся "рожки да ножки".

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 4 ноября 2018, 07:27

      Ну и зря, один гимн ЛЧ чего стоит...

      1
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      Рейтинг: +14

      Schahr78 > AHTUNGBOL 4 ноября 2018, 08:47

      Да, конечно

      1
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