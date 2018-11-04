Клопп – о планах создать Суперлигу: «Очень неплохо. Будет меньше матчей и намного больше денег»

То, что матчей слишком много, это факт. Но вряд ли такую суперлигу создадут. Скорее опять виоизменят Лигу чемпионов.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию, что европейские клубы вскоре могут создать новый турнир. Он может получить название Суперлига.
«Полного мнения на этот счет у меня нет. Идея выглядит очень неплохо. В случае создания такого чемпионата будет меньше матчей и намного больше денег», – сказал немецкий тренер Sky Sports.
Новое соревнование должно стартовать в 2021 году, Лига чемпионов прекратит существование.