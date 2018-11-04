Примера. «Барселона» вырвала победу у «Райо Вальекано», проигрывая к 87 минуте

"Барсу" с Победой! Смотрел вчера игру "без нервов" и скажу больше с безразличием. Потому что "понимал" - что-то происходит,но вот не "понимал" что!? Не то "заготовленный сценарий", или "пренебрежение соперником и шапкозакидательство".
«Барселона» в 11 туре Примеры одержала волевую победу над «Райо Вальекано» – выходцем из Сегунды. Решающий гол у каталонцев забил Луис Суарес, на его счету дубль.
При этом к 87 минуте сине-гранатовые уступали в счете. «Барселона» лидирует в соревновании с четырехочковым отрывом.
Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур
Райо Вальекано – Барселона – 2:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Суарес, 11; 1:1 – Позо, 35; 2:1 – Гарсия, 57; 2:2 – Дембеле, 87; 2:3 – Суарес, 90.