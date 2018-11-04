Примера. «Барселона» вырвала победу у «Райо Вальекано», проигрывая к 87 минуте

«Барселона» в 11 туре Примеры одержала волевую победу над «Райо Вальекано» – выходцем из Сегунды. Решающий гол у каталонцев забил Луис Суарес, на его счету дубль.

При этом к 87 минуте сине-гранатовые уступали в счете. «Барселона» лидирует в соревновании с четырехочковым отрывом.

Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

Райо Вальекано – Барселона – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Суарес, 11; 1:1 – Позо, 35; 2:1 – Гарсия, 57; 2:2 – Дембеле, 87; 2:3 – Суарес, 90.

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