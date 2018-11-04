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    Примера. «Барселона» вырвала победу у «Райо Вальекано», проигрывая к 87 минуте

    «Барселона» в 11 туре Примеры одержала волевую победу над «Райо Вальекано» – выходцем из Сегунды. Решающий гол у каталонцев забил Луис Суарес, на его счету дубль.

    При этом к 87 минуте сине-гранатовые уступали в счете. «Барселона» лидирует в соревновании с четырехочковым отрывом.

    Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

    Райо Вальекано – Барселона – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Суарес, 11; 1:1 – Позо, 35; 2:1 – Гарсия, 57; 2:2 – Дембеле, 87; 2:3 – Суарес, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2018 00:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +575

      Mark68 4 ноября 2018, 12:35

      "Барсу" с Победой! Смотрел вчера игру "без нервов" и скажу больше с безразличием. Потому что "понимал" - что-то происходит,но вот не "понимал" что!? Не то "заготовленный сценарий", или "пренебрежение соперником и шапкозакидательство".

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 11:55

      Без везения не обошлось.

      2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 4 ноября 2018, 11:09

      Да

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 4 ноября 2018, 09:29

      Выпустили Мунира ..минус один игрок ..никакой пользы .Дембеле молодец как и Суарес приобрел форму )) с Победой ,волевая она даже лучше ,есть на что посмотреть в Интере

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 ноября 2018, 08:45

      хорошо, что так.

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 4 ноября 2018, 06:29

      Чудеса, да и только.

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 4 ноября 2018, 00:53

      Без ведра валидола не обошлось. С труднейшей победой!Защита была и есть - решето.......

      3
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 4 ноября 2018, 00:46

      все хорошо,что хорошо кончается..при совершенно невыразительной в целом игре,Барселона добивается положительного результата.

      5
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 4 ноября 2018, 00:41

      менять Коутиньо на Мунира..в кошмарном сне такое не увидишь..но в нынешней Барселоне такое возможно.в этот раз неприятного казуса избежать удалось.

      5
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      Рейтинг: +3754

      Yev 4 ноября 2018, 00:39

      Умница Суарес, в трудный момент взял игру на себя и вытчнули за волосы игру. Райо тоже молодцы, но класс есть класс.

      6
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