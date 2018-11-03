Гончаренко: «Весь матч было ощущение, что вот-вот дожмем «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 13 тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Армейцы идут в таблице пятыми.

«Весь матч не покидало ощущение, что вот-вот дожмем, вот-вот начнем создавать более острые моменты. Но, к сожалению, это вот-вот все время уходило.

Удаления вообще против нас играют. Начинаем сумбурно играть, торопиться. Наверное, сегодня мы потеряли очки», – сказал белорус.

Ранее «Бомбардир» писал, что Гончаренко ни разу в карьере не побеждал дианмовцев.