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    Гончаренко: «Весь матч было ощущение, что вот-вот дожмем «Динамо»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 13 тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Армейцы идут в таблице пятыми.

    «Весь матч не покидало ощущение, что вот-вот дожмем, вот-вот начнем создавать более острые моменты. Но, к сожалению, это вот-вот все время уходило.

    Удаления вообще против нас играют. Начинаем сумбурно играть, торопиться. Наверное, сегодня мы потеряли очки», – сказал белорус.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Гончаренко ни разу в карьере не побеждал дианмовцев.

    Источник: Чемпионат.com

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    03.11.2018 20:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 ноября 2018, 00:53

      Ощущенье на табло не повесишь!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +659

      RUSARM 4 ноября 2018, 00:11

      Мы уже заждались этого вот,вот!!!! Когда??? Вот-вот!!

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