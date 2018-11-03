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    РПЛ. ЦСКА и «Динамо» обошлись без забитых мячей

    «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ. Встреча, проходившая на стадионе «Арена-Химки», завершилась без забитых мячей.

    Армейцы набрали 20 очков и остались на пятой строчке в турнирной таблице. Динамовцы поднялись на 10-е место, опередив тульский «Арсенал».

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Хольмен, Евгеньев, Рауш, Жоаозиньо, Соу (Москвичев, 18), Тетте (Соснин, 61), Черных, Панченко (Луценко, 71).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Мангуссон, Набабкин (Хосонов, 88), Ахметов, Дзагоев (Эрнандес. 56), Влашич, Сигурдссон (Щенников, 70), Обляков, Чалов.

    Предупреждения: Соу, 10; Рауш, 14 – Бекао, 3.

    Удаление: Рауш, 81 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2018 18:24
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 ноября 2018, 00:56

      Игра была равна...

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 22:38

      Преимущество ЦСКА все же имел. Были моменты ,но реализовать их не удалось. По составу Динамо слабее и в атаке у них мало что получалось.

      2
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 3 ноября 2018, 19:48

      ЦСКА ниже Спартака.....Карреру сняли..вывод ...второй пошёл на выход...

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > slavutiq70 3 ноября 2018, 19:59

      Вряд ли. Гиннер даст Ганчаренко построить команду.

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      Рейтинг: +12484

      DeStar > slavutiq70 3 ноября 2018, 21:28

      тупость полная, тут игроки 3 полных месяцев вместе не играют, это ж не придти в слаженный коллектив и слить его, тут кто знает, может условный слуцкий бы уже готовился к пфл с этими ребятами.

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      Рейтинг: +12484

      DeStar 3 ноября 2018, 19:16

      Матч скучноват, странно, что динамо заиграло только после удаления, до этого игра была в центре и у штрафной динамо.. реализация да, вот реально хромает. попал бы тот же чалов в начале матча в дальний угол, говорили бы сейчас мол цска молодцы, а так нет. Абиль дно ,походу ничео из него уже не выйдет. Вопрос, а купили ж японца какого-то, чего не дают играть? дно?

      1
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      Рейтинг: +575

      Mark68 3 ноября 2018, 19:07

      С реализацией есть проблемы, но не вижу спада в игре.И не стоит забывать,что "на носу" матч в ЛЧ.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 ноября 2018, 18:57

      а шунин разве горчичник в конце доб. времени не получил?????? что то он отсуствует

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 ноября 2018, 18:56

      Игра у ЦСКА более или менее внятная, а вот реализация...? И последний пас...? Ужас! К Влашичу только претензий нет, да к Чалову. Там, где они, там обострение! Это из игроков атаки. Тот же Ахметов очень талантливый парень, но последний пас не отшлифован, как правило, передача в борьбу. Абель Эрнандес после травмы. Разыгрался бы побыстрее. Время не ждёт. Впереди "Рома"!

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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 3 ноября 2018, 18:32

      Скучноватый матч получился....

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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 ноября 2018, 18:30

      Гончаренко на выход.

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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 ноября 2018, 18:37

      Надо бы уже начать искать замену ему, надоело уже смотреть на то, как сливает матчи и оставляет своего любимчика меняя все время ему позицию на поле и видя, что нет от него толку вообще и в следующий раз пусть трахнется со своим Обл9ковым прямо на поле, хоть в чем то от этого полена будет прок

      3
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      Рейтинг: +750

      rammax fcsm 3 ноября 2018, 18:28

      мусор и кобылы очки подылылы

      -2
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