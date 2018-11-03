РПЛ. ЦСКА и «Динамо» обошлись без забитых мячей

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ. Встреча, проходившая на стадионе «Арена-Химки», завершилась без забитых мячей.

Армейцы набрали 20 очков и остались на пятой строчке в турнирной таблице. Динамовцы поднялись на 10-е место, опередив тульский «Арсенал».

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Хольмен, Евгеньев, Рауш, Жоаозиньо, Соу (Москвичев, 18), Тетте (Соснин, 61), Черных, Панченко (Луценко, 71).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Мангуссон, Набабкин (Хосонов, 88), Ахметов, Дзагоев (Эрнандес. 56), Влашич, Сигурдссон (Щенников, 70), Обляков, Чалов.

Предупреждения: Соу, 10; Рауш, 14 – Бекао, 3.

Удаление: Рауш, 81 – нет.

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