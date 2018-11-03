Кононов: «Второй гол «Локомотива» – полный беспредел. Игроки «Арсенала» понимают, что происходит»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов высказал порцию критики в адрес главного судьи матча 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3) Сергея Иванова.

«Игра хорошая, судейство плохое. Мы достойно играли, но очередная ошибка судейская в чемпионате. Можно посчитать, сколько очков мы недосчитались из-за подобного судейства. Первый тайм мы играли очень хорошо. Да, нам было сложнее после выхода Эдера. Но мы сделали свои замены, выдержали. Молодые ребята хорошо вошли в игру, усилили игру в атаке. Не хватило нам исполнения. И получили два быстрых гола.

Первый – беспредел полный. Мяч уходит от игрока соперника, но получает карточку Мирзов почему-то. Второй беспредел, где конкретно Лесового загоняют, как в хоккее: как будто в борт вбили игрока. Вы все это видели. Что тут говорить? Ребята понимают, что происходит. Но каждому из нас это неприятно дается. Все отдается на футбольном поле, но судья все это ломает, и мы получаем вот такой результат. Мне жалко наших болельщиков, которые приезжают в Москву в таком количестве. Мы делали все, что могли...» – сказал Кононов.