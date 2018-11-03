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    Кононов: «Второй гол «Локомотива» – полный беспредел. Игроки «Арсенала» понимают, что происходит»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов высказал порцию критики в адрес главного судьи матча 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3) Сергея Иванова.

    «Игра хорошая, судейство плохое. Мы достойно играли, но очередная ошибка судейская в чемпионате. Можно посчитать, сколько очков мы недосчитались из-за подобного судейства. Первый тайм мы играли очень хорошо. Да, нам было сложнее после выхода Эдера. Но мы сделали свои замены, выдержали. Молодые ребята хорошо вошли в игру, усилили игру в атаке. Не хватило нам исполнения. И получили два быстрых гола.

    Первый – беспредел полный. Мяч уходит от игрока соперника, но получает карточку Мирзов почему-то. Второй беспредел, где конкретно Лесового загоняют, как в хоккее: как будто в борт вбили игрока. Вы все это видели. Что тут говорить? Ребята понимают, что происходит. Но каждому из нас это неприятно дается. Все отдается на футбольном поле, но судья все это ломает, и мы получаем вот такой результат. Мне жалко наших болельщиков, которые приезжают в Москву в таком количестве. Мы делали все, что могли...» – сказал Кононов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2018 17:19
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 3 ноября 2018, 23:13

      Во втором тайме Локо конечно прибавил и заслуженно победил, но очень тревожно за матч против Порту.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 3 ноября 2018, 22:53

      да да пффф

      0
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      Рейтинг: +701

      Хведя 3 ноября 2018, 22:28

      Чой-та ранее от Георгича такого не слыхали. Или для работы в "Спартаке" тренируется?

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 3 ноября 2018, 22:04

      Жаль не хватает мастерства у Арсенала...

      0
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      Рейтинг: +1484

      balam 3 ноября 2018, 21:45

      извиняюсь,я опять. почитал коменты-оказываться все видели пендаль. один Георгич не видел. раньше думал что он адекватней.увы

      0
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      Рейтинг: +1484

      balam 3 ноября 2018, 21:40

      а когда григалава ману завалил?чистый пендаль. не видим .не фиг гнать

      1
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      Рейтинг: +11352

      knikos 3 ноября 2018, 21:33

      А что такого беспредельного было во втором голе ? Кто мешал туляку просто выбить мяч на угловой , т.е. сыграть так , как порой и Рамос , и Варан и другие великие защитники играют , или уже если ставить корпус , так ставить , а не изображать бабочку-недотрогу. Играть надо проще и надёжнее в защите . А в атаках -забивать , моментов было не меньше , чем у Локо , но ... Кстати , я , как болела Зенита , был заинтересован в поражении Локо или хотя бы в ничье . Но это футбол и побеждает тот , кто меньше делает своих ошибок и лучше использует ошибки соперника.

      0
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      Рейтинг: -546

      massaboss 3 ноября 2018, 19:37

      Пока Москва обгладывает все и вся, это не закончится. А по комментам сразу ясно кто из первоприступной.
      Судейство резко изменилось как только тройка лидеров стала Зенит, Краснодар и Ростов. А где Москва? Пожар. Вали ВСЕХ кто за МКАД.

      -2
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      Рейтинг: +90

      LokoOneLove > massaboss 3 ноября 2018, 21:47

      Ты серьёзно считаешь, что у РЖД допустим больше возможностей чем у Газпрома? Или взять того же Галицкого. А если взять еще единоросов так там вообще открытые двигатели Питера. Вы там со своими теориями заговоров завязывайте. А то скоро будет Масонская Премьер Лига.

      2
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      Рейтинг: -546

      massaboss > LokoOneLove 3 ноября 2018, 22:28

      Для всех московских чинуш родины нет. Будь он хоть трижды из Питера. Москва изуродует любого провинциала. По бывшим друзьям знаю. А в чемпионате лошади еще жеребятся , в Тушино чума свиней. Остаетесь Вы. Вот Вас и тянут за уши.

      0
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      Рейтинг: +3886

      lordmrv > massaboss 3 ноября 2018, 22:45

      Так московские чинуши в основном из Питера, видимо их скосила болотная лихорадка

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      Рейтинг: -546

      massaboss > lordmrv 3 ноября 2018, 22:50

      Читайте внимательно. Моковские чинуши безродные.

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      Рейтинг: +90

      LokoOneLove > lordmrv 4 ноября 2018, 00:02

      Чувака накрыло, не обращай внимания. И это походу просроченный МDМА

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 3 ноября 2018, 19:37

      Я думал, что Кононов адекватный человек.....видимо сильно ошибался. Ищи причины поражения команды не в "судейских" ошибках, а в недоработке своих игроков! У ЛОКО 7 удалений в сезоне и как минимум три чистых, но не засчитанных гола! А ты говоришь, что тебя засудили!!!

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      Рейтинг: +90

      LokoOneLove > Fan Loko mik 3 ноября 2018, 21:49

      Он когда интервью даёт похож на латентного пи....! Ну и теперь еще и ясно какой он внутри.

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      Рейтинг: +102

      serghio1990 3 ноября 2018, 19:32

      судьи ошибаются для всех команд рфпл,у локо тоже в начале сезона 3 чистых гола не засчитали

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