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    Чалов сыграет в нападении у ЦСКА, Панченко выйдет в атаке у «Динамо»

    Стали известны стартовые составы «Динамо» и ЦСКА на матч 13-го тура РПЛ.

    «Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Хольмен, Евгеньев, Рауш, Жоаозиньо, Соу, Тетте, Черных, Панченко.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Мангуссон, Набабкин, Ахметов, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Обляков, Чалов.

    Игра «Динамо» – ЦСКА состоится на стадионе «Арена-Химки» и начнется в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: РПЛ

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    03.11.2018 15:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 3 ноября 2018, 16:50

      посмотрим...

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