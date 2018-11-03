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    Кононов: «Слухи о моем переходе в «Спартак» лучше переадресовать Арустамяну»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов перед игрой 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» уклонился от ответа на вопрос по поводу его возможного перехода в «Спартак».

    Ранее сообщалось, что специалист достиг соглашения с московским клубом.

    «Я бы вообще не затрагивал бы эту тему. Лучше переадресовать ее Нобелю Арустамяну. Он же комментирует наш матч? Вот и отлично. Пусть поговорит на эту тему», – сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Ранее на вопрос о «Спартаке» аналогичным образом ответил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, который также переадресовал его Арустамяну.

    Источник: «Матч Премьер»

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    03.11.2018 14:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 21:47

      Все чего то ищет ,вынюхивает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 ноября 2018, 19:06

      шнобеля скоро все тренера щелчки по носу давать будут как самому умному и осведомлённому

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3545

      momwig_ 3 ноября 2018, 18:29

      СвистоБол Арустамян всех уже засунул тренерами в Спартак. Когда же его поганой метлой уже загонят в ту дыру, из которой он вылез, чтобы не отсвечивал больше?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 ноября 2018, 17:57

      Осталось Арустамяна назначить главным тренером "Спартака", чтобы он со своими слухами успокоился.

      3
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 3 ноября 2018, 17:08

      Кто также арустамян.всех к нему шлют

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1834

      gor77 3 ноября 2018, 16:51

      Это всё напоминает знаменитое "Армянское радио!! ))))
      Армянское радио как-то спросили:
      - Есть ли вопросы на которые оно не может смешно и остроумно ответить?
      И оно ответило:
      - Есть. Но их никто не задает.)))))))

      0
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      Рейтинг: +205

      D A N I L 3 ноября 2018, 16:13

      Нобель всегда, все знает, ему бы с такими талантами, в лотереи играть))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 ноября 2018, 14:58

      Молодец Кононов.С Валеры пример берёт.
      Арустамян ужё достал своими инсайдами тухлыми.

      7
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 3 ноября 2018, 14:45

      Значит это все, как и обычно, 3,14здешь армяшки

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 3 ноября 2018, 14:42

      Арустамян без мыла залазит в разные отверстия.

      6
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