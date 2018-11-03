Кононов: «Слухи о моем переходе в «Спартак» лучше переадресовать Арустамяну»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов перед игрой 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» уклонился от ответа на вопрос по поводу его возможного перехода в «Спартак».

Ранее сообщалось, что специалист достиг соглашения с московским клубом.

«Я бы вообще не затрагивал бы эту тему. Лучше переадресовать ее Нобелю Арустамяну. Он же комментирует наш матч? Вот и отлично. Пусть поговорит на эту тему», – сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее на вопрос о «Спартаке» аналогичным образом ответил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, который также переадресовал его Арустамяну.