Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фарфан выйдет в атаке у «Локомотива», впереди у «Арсенала» сыграет Джорджевич

    «Локомотив» и «Арсенал» назвали стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Денисов, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Костадинов, Джорджевич.

    Встреча «Локомотив» – «Арсенал» пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.11.2018 12:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +843

      Князев 3 ноября 2018, 13:51

      Трепещи Арсенал. Локомотив в таком составе - НЕПОБЕДИМ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 3 ноября 2018, 13:14

      ... в атаке у "Локомотива" - прям анекдот.)))))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 