Фарфан выйдет в атаке у «Локомотива», впереди у «Арсенала» сыграет Джорджевич

«Локомотив» и «Арсенал» назвали стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Денисов, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Костадинов, Джорджевич.

Встреча «Локомотив» – «Арсенал» пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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