Болельщику «Анжи» запретили на год посещать матчи за мат на «Ростов Арене»

Суд Ростова-на-Дону запретил посещать спортивные мероприятия болельщику за неприличное поведение на стадионе «Ростов Арена» во время матча 12-го тура РПЛ.

«Нарушение произошло 27 октября на матче между командами «Ростов» и «Анжи». Житель Дагестана Абакар-Ахмед Гамидов на трибуне ругался матом.

По факту произошедшего был составлен протокол об административном правонарушении. На суде мужчина признал вину», – сообщил источник в правоохранительных органах

Гамидова оштрафовали на 10 тысяч рублей. Также он в течение года не сможет посещать официальные спортивные мероприятия. Данное решение может быть обжаловано в течение 10 дней.