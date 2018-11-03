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    Болельщику «Анжи» запретили на год посещать матчи за мат на «Ростов Арене»

    Суд Ростова-на-Дону запретил посещать спортивные мероприятия болельщику за неприличное поведение на стадионе «Ростов Арена» во время матча 12-го тура РПЛ.

    «Нарушение произошло 27 октября на матче между командами «Ростов» и «Анжи». Житель Дагестана Абакар-Ахмед Гамидов на трибуне ругался матом.

    По факту произошедшего был составлен протокол об административном правонарушении. На суде мужчина признал вину», – сообщил источник в правоохранительных органах

    Гамидова оштрафовали на 10 тысяч рублей. Также он в течение года не сможет посещать официальные спортивные мероприятия. Данное решение может быть обжаловано в течение 10 дней.

    Источник: RostovGazeta

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    03.11.2018 12:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15

      os_man 3 ноября 2018, 17:25

      Похоже остальные болельщики матом не ругаются, а просто разговаривают

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      Рейтинг: +1713

      volfrik 3 ноября 2018, 15:02

      Житель Дагестана Абакар-Ахмед Гамидов на трибуне ругался матом...ай ай ай ...звиздец....я в данном случае совсем не хочу защитить овцелюбов, но...на любом футбольном матче это присутствует, в детских и полу профессиональных лигах ругаются тренеры, в рфл и фнл это слышно с трибун...может ахмэд ругался на правительство?

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 3 ноября 2018, 14:42

      Видимо очень активно матерился. По-моему болельщики и мат - вещи неразлучимые)))

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 3 ноября 2018, 13:40

      А говорят,что дагестанцы не сквернословят.

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