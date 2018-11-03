Игрок «Урала» Балажиц: «Словенские футболисты платят, чтобы их вызывали в сборную»

Защитник «Урала» Грегор Балажиц высказал мнение, что некоторые футболисты сборной Словении платят, чтобы их вызывали в команду, пишет justmedia.ru. Сам уралец провел за словенцев два матча.

«Шанс попасть в сборную Словении есть всегда, но в то время, когда я был в наилучшем состоянии, мне просто не дали шанс. Не знаю, почему всe сложилось именно так. Я даже писал тренеру, хотел узнать, почему меня не вызывают, но он мне так и не перезвонил. А в сборную приезжают те, кто сидит на скамейке запасных в своих клубах.

Думаю, это какие-то агентские манипуляции, а я не хочу отдавать деньги за то, чтобы играть за свою национальную команду. Если вызовут, я отдам все силы на поле, но вот таких вопросов, которые решаются за деньги, терпеть не могу», – сказал футболист.

В текущем сезоне РПЛ Балажиц не пропустил ни одного матча.