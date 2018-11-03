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    Игрок «Урала» Балажиц: «Словенские футболисты платят, чтобы их вызывали в сборную»

    Защитник «Урала» Грегор Балажиц высказал мнение, что некоторые футболисты сборной Словении платят, чтобы их вызывали в команду, пишет justmedia.ru. Сам уралец провел за словенцев два матча.

    «Шанс попасть в сборную Словении есть всегда, но в то время, когда я был в наилучшем состоянии, мне просто не дали шанс. Не знаю, почему всe сложилось именно так. Я даже писал тренеру, хотел узнать, почему меня не вызывают, но он мне так и не перезвонил. А в сборную приезжают те, кто сидит на скамейке запасных в своих клубах.

    Думаю, это какие-то агентские манипуляции, а я не хочу отдавать деньги за то, чтобы играть за свою национальную команду. Если вызовут, я отдам все силы на поле, но вот таких вопросов, которые решаются за деньги, терпеть не могу», – сказал футболист.

    В текущем сезоне РПЛ Балажиц не пропустил ни одного матча.

    Источник: Justmedia.ru

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    03.11.2018 11:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 3 ноября 2018, 19:38

      Очень похоже на правду

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 3 ноября 2018, 12:52

      "Их нравы".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Defensore 3 ноября 2018, 12:34

      Ну е-мае, он не сказал так, что платят, а думает, что скорее всего

      0
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