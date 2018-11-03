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    Игрок «Урала» Балажиц: «Когда приехал в Екатеринбург, он был одним большим сугробом»

    Защитник «Урала» Грегор Балажиц рассказал о своих впечатлениях от Екатеринбурга. На Урале игрок выступает с начала прошлого года.

    «Адаптация здесь была легкой, ведь я играл на Украине и уже знал русский язык. Но когда приехал подписывать контракт 29 или 30 декабря 2016 года, весь город был, как один большой сугроб снега. Я еще тогда подумал, как здесь вообще можно играть в футбол?

    Если бы я был здесь один, то было бы сложнее привыкать, но сейчас я живу со своей супругой, и она меня спасает. Если проигрываем, то не хочется даже думать о футболе, но жена поднимает настроение и заставляет забывать о неудачах», – сказал игрок Justmedia.ru.

    В текущем сезоне Балажиц сыграл во всех матчах РПЛ.

    Источник: Justmedia.ru

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    03.11.2018 10:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 ноября 2018, 11:56

      Это точно. Снег в Катьке керово убирают и почти не вывозят.

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