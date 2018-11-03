Игрок «Урала» Балажиц: «Когда приехал в Екатеринбург, он был одним большим сугробом»

Защитник «Урала» Грегор Балажиц рассказал о своих впечатлениях от Екатеринбурга. На Урале игрок выступает с начала прошлого года.

«Адаптация здесь была легкой, ведь я играл на Украине и уже знал русский язык. Но когда приехал подписывать контракт 29 или 30 декабря 2016 года, весь город был, как один большой сугроб снега. Я еще тогда подумал, как здесь вообще можно играть в футбол?

Если бы я был здесь один, то было бы сложнее привыкать, но сейчас я живу со своей супругой, и она меня спасает. Если проигрываем, то не хочется даже думать о футболе, но жена поднимает настроение и заставляет забывать о неудачах», – сказал игрок Justmedia.ru.

В текущем сезоне Балажиц сыграл во всех матчах РПЛ.