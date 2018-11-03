ФИФА: «Заявлениями о якобы помощи «ПСЖ» и «Манчестер Сити» СМИ пытаются нас дискредитировать»

Ранее «Бомбардир» писал, что появилась информация о покровительстве президента ФИФА Джанни Инфантино двум клубам – «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Есть сведения: функционер помогал организациям избегать наказания за нарушения финансового фэйр-плей.

«Это попытка дискредитировать ФИФА, ввести читателей в заблуждение. Идет стремление подорвать авторитет организации и Инфантино. В частности, распространением лжи занимаются люди, уволенные новым руководством из ФИФА», – говорится в заявлении.

Клубы обвинения отвергают.