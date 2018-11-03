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    ФИФА: «Заявлениями о якобы помощи «ПСЖ» и «Манчестер Сити» СМИ пытаются нас дискредитировать»

    Ранее «Бомбардир» писал, что появилась информация о покровительстве президента ФИФА Джанни Инфантино двум клубам – «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Есть сведения: функционер помогал организациям избегать наказания за нарушения финансового фэйр-плей.

    «Это попытка дискредитировать ФИФА, ввести читателей в заблуждение. Идет стремление подорвать авторитет организации и Инфантино. В частности, распространением лжи занимаются люди, уволенные новым руководством из ФИФА», – говорится в заявлении.

    Клубы обвинения отвергают.

    Источник: FIFA

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    03.11.2018 09:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 4 ноября 2018, 10:50

      Hy Hy

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