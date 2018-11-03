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    Игрок «Урала» Балажиц: «В Европе мяч перемещается очень быстро, а в РПЛ мы его мучаем»

    Защитник «Урала» Грегор Балажиц в интервью Justmedia.ru рассказал, что его не устраивает в нашем чемпионате. Игроку не нравится избыток борьбы.

    – Что тебя не устраивает в российском футболе?

    – Мне не нравится, что в России очень много борьбы. Есть инфраструктура, стадионы построили очень красивые, но футбол все равно отстает от европейского. Там мяч очень быстро перемещается, а здесь мы его мучаем.

    И болельщикам от этого тяжело, ведь хочется всегда смотреть красивый футбол, как в Лиге чемпионов, но в России такое очень редко бывает.

    Источник: Justmedia.ru

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    03.11.2018 07:30
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 19:56

      Надо уходить от этой традиции.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +881

      sined1951 3 ноября 2018, 10:35

      Он намекает, что в нашем футболе много "грязи". Процветает тактика мелкого фола и судьи с ней не борются. О какой игре в пас может идти речь если идут частые толчки, зацепы, подножки, удары по ногам сзади, активное использование рук для срыва атаки и т,д,

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 ноября 2018, 10:24

      Такой футбол у нас бывает только в матчах клубов топ-5 между собой... И то не всегда.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 ноября 2018, 10:10

      Ну и кто тебе мешает быстро двигать мяч?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 ноября 2018, 08:15

      Играют как учат с детства, как требуют сейчас и как умеют...

      1
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