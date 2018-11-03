Игрок «Урала» Балажиц: «В Европе мяч перемещается очень быстро, а в РПЛ мы его мучаем»

Защитник «Урала» Грегор Балажиц в интервью Justmedia.ru рассказал, что его не устраивает в нашем чемпионате. Игроку не нравится избыток борьбы.

– Что тебя не устраивает в российском футболе?

– Мне не нравится, что в России очень много борьбы. Есть инфраструктура, стадионы построили очень красивые, но футбол все равно отстает от европейского. Там мяч очень быстро перемещается, а здесь мы его мучаем.

И болельщикам от этого тяжело, ведь хочется всегда смотреть красивый футбол, как в Лиге чемпионов, но в России такое очень редко бывает.