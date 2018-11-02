Гвардиола: «Можно ли было избежать травмы Де Брюйне? Не думаю. Футбол – контактная игра»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о травме полузащитника Кевина Де Брюйне. Игрок повредил колено и пропустит полтора месяца.

«Можно ли было избежать травмы? Не думаю. Футбол – это футбол. Это динамичная и контактная игра, иногда это происходит. Кевин выбыл, нам жаль его. Никто не любит, когда игроки травмированы. Но он вернется тем игроком, которого мы знаем.

К сожалению, н травмировался, но к счастью, не потребуется операция», – сказал Гвардиола.

Официально: Де Брюйне выбыл на полтора месяца из-за травмы колена