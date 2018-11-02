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    Гвардиола: «Можно ли было избежать травмы Де Брюйне? Не думаю. Футбол – контактная игра»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о травме полузащитника Кевина Де Брюйне. Игрок повредил колено и пропустит полтора месяца.

    «Можно ли было избежать травмы? Не думаю. Футбол – это футбол. Это динамичная и контактная игра, иногда это происходит. Кевин выбыл, нам жаль его. Никто не любит, когда игроки травмированы. Но он вернется тем игроком, которого мы знаем.

    К сожалению, н травмировался, но к счастью, не потребуется операция», – сказал Гвардиола.

    Официально: Де Брюйне выбыл на полтора месяца из-за травмы колена

    Источник: BBC

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    02.11.2018 23:56
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 18:54

      Здоровья тебе Кевин.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 3 ноября 2018, 00:10

      Здоровья Де Брюйне! Классный игрок!

      2
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