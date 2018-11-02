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    «Манчестер Сити» – о расследовании Football Leaks: «Попытка навредить репутации клуба понятна»

    «Манчестер Сити» выступил с заявлением после публикации расследования Football Leaks. Авторы утверждают, что президент ФИФА Джанни Инфантино помог клубу избежать наказания за нарушение правил финансового фейр-плэй.

    «Мы не будем давать никаких комментариев по поводу материалов, взятых вне контекста и предположительно украденных из City Football Group или у персонала «Манчестер Сити». Попытка навредить репутации клуба организованна и понятна», – говорится в заявлении.

    Football Leaks: Инфантино помог «Манчестер Сити» и «ПСЖ» избежать наказания за нарушение правил ФФП

    Источник: Sky Sports

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    02.11.2018 23:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 ноября 2018, 09:11

      Этой репутации уже нет давно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 3 ноября 2018, 00:06

      Значит было.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 3 ноября 2018, 00:01

      А что, все по-честному было?

      2
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