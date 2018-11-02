«Манчестер Сити» выступил с заявлением после публикации расследования Football Leaks. Авторы утверждают, что президент ФИФА Джанни Инфантино помог клубу избежать наказания за нарушение правил финансового фейр-плэй.

«Мы не будем давать никаких комментариев по поводу материалов, взятых вне контекста и предположительно украденных из City Football Group или у персонала «Манчестер Сити». Попытка навредить репутации клуба организованна и понятна», – говорится в заявлении.

Football Leaks: Инфантино помог «Манчестер Сити» и «ПСЖ» избежать наказания за нарушение правил ФФП