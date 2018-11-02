Покеттино: «Позднее начало матча с «Вулверхэмптоном»? Для моей собаки это будет странно»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о матче 11-го тура АПЛ против «Вулверхэмтона». Игра пройдет в воскресенье и начнется в 22:45 по московскому времени (19:45 по местному времени).

«В такое же время обычно играешь в Лиги чемпионов. Но странность в том, что это будет воскресенье.

В семь часов, в 7:30 я обычно сижу на диване со своей собакой Сансой и смотрю Примеру, потому что они начинают в 7:45, Лигу 1, потому что они начинают в восемь, Серию А или другие игры.

Для моей собаки это будет странно. Для моей собаки, но не для меня», – сказал Покеттино.

«Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице с 21 очком.