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    Покеттино: «Позднее начало матча с «Вулверхэмптоном»? Для моей собаки это будет странно»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о матче 11-го тура АПЛ против «Вулверхэмтона». Игра пройдет в воскресенье и начнется в 22:45 по московскому времени (19:45 по местному времени).

    «В такое же время обычно играешь в Лиги чемпионов. Но странность в том, что это будет воскресенье.

    В семь часов, в 7:30 я обычно сижу на диване со своей собакой Сансой и смотрю Примеру, потому что они начинают в 7:45, Лигу 1, потому что они начинают в восемь, Серию А или другие игры.

    Для моей собаки это будет странно. Для моей собаки, но не для меня», – сказал Покеттино.

    «Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице с 21 очком.

    Источник: Goal

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    02.11.2018 22:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 2 ноября 2018, 23:00

      А ты её ничего не говори - сюрприз будут!

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