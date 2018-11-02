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    Начальник «Енисея»: «Не знаю, идет ли речь об отставке Аленичева»

    Начальник «Енисея» Игорь Егоров поделился мнением о возможной отставке главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

    «Я не знаю, идет ли речь об отставке Дмитрия Аленичева. Меня нет в расположении команды. До этого ничего не обсуждалось, для меня эта информация такое же откровение, как и для вас. О том, что происходит в клубе, я узнаю только от вас», – сказал Егоров.

    Ранее сообщалось, что Аленичев не покинет команду как минимум до 5 ноября (день матча 13-го тура РПЛ против «Анжи»).

    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2018 19:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 3 ноября 2018, 18:18

      странный конечно начальник.что не в курсе всего.ну хоть название команды знает)))

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 3 ноября 2018, 07:17

      ага начальник команды и не знает, что происходит((( бред...

      1
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 3 ноября 2018, 06:34

      Если Конова заберут давай к нам Дима

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 ноября 2018, 00:50

      Аленичев в Спартак намылился...с багажем...

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 2 ноября 2018, 20:46

      ... и о том что я начальник команды, я узнал только-что, и вообще не подскажете, где я?

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