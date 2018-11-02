Начальник «Енисея»: «Не знаю, идет ли речь об отставке Аленичева»

Начальник «Енисея» Игорь Егоров поделился мнением о возможной отставке главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

«Я не знаю, идет ли речь об отставке Дмитрия Аленичева. Меня нет в расположении команды. До этого ничего не обсуждалось, для меня эта информация такое же откровение, как и для вас. О том, что происходит в клубе, я узнаю только от вас», – сказал Егоров.

Ранее сообщалось, что Аленичев не покинет команду как минимум до 5 ноября (день матча 13-го тура РПЛ против «Анжи»).