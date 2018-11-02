Покеттино: «В «Тоттенхэме» я работаю так, будто собираюсь провести здесь остаток карьеры»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о работе в клубе.

«Я работаю здесь так, будто собираюсь провести здесь всю оставшуюся карьеру. Поэтому иногда сложно объяснить наши решения и увидеть всю картину и бороться за наших фанатов. Я и мой штаб чувствуем ответственность, наши обязательства распространяются не только на сегодня, но и на будущее», – сказал Покеттино.

Завтра «Тоттенхэм» сыграет в 11-м туре АПЛ против «Вулверхэмптона». Команду Покеттино занимает пятую строчку в таблице с 21 очком.