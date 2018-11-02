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    Гвардиола: «Никогда не пытался купить Месси после своего ухода из «Барселоны»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отрицает, что когда-либо пытался приобрести у своего бывшего клуба «Барселоны» нападающего Лионеля Месси.

    Ранее появилась информация, что «Сити» хотел переманить аргентинца в 2017 году, предлагая ему пятилетний контракт с зарплатой 50 миллионов евро за сезон.

    «Когда я покинул «Барселону» и отправился в «Баварию», а затем в «Манчестер Сити», я никогда не просил Месси приехать сюда. В обоих этих клубах я никогда не ходил к руководству и не говорил, что хочу этого футболиста.

    Я знаю, насколько Лионель важен для «Барселоны». Я никогда не делал первый шаг, говоря, что хочу этого игрока. Никогда. Я тысячу раз говорил, что хочу, чтобы он остался в «Барселоне». Я хочу этого», – сказал Гвардиола.

    Источник: Evening Standard

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    02.11.2018 18:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1175

      Александр52 3 ноября 2018, 02:15

      Он прав, он сам вернётся.

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    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 2 ноября 2018, 23:19

      В СССР был такой приз "Верность клубу". Хосеп и Лионель его достойны.

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