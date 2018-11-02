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    Шмейхель хотел помочь владельцу «Лестера» после крушения вертолета, но его остановила полиция

    Стали известны новые подробности гибели владельца «Лестера» Вичая Шриваддханапрабхи.

    Тайский бизнесмен разбился на вертолете 27 октября после домашнего матча «Лестера» с «Вест Хэмом» (1:1) в 10-м туре АПЛ.

    Голкипер команды Каспер Шмейхель, увидевший произошедшее, попытался прорваться на место крушения к горящему вертолету, чтобы помочь пострадавшим. Датчанина остановили сотрудники полиции.

    В результате крушения погибли все пять человек, которые находились на борту вертолета.

    Источник: Express

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    02.11.2018 16:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 2 ноября 2018, 16:30

      Настоящий мужчина(( Владельца Лестера жалко, конечно...

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