Шмейхель хотел помочь владельцу «Лестера» после крушения вертолета, но его остановила полиция

Настоящий мужчина(( Владельца Лестера жалко, конечно...
Стали известны новые подробности гибели владельца «Лестера» Вичая Шриваддханапрабхи.
Тайский бизнесмен разбился на вертолете 27 октября после домашнего матча «Лестера» с «Вест Хэмом» (1:1) в 10-м туре АПЛ.
Голкипер команды Каспер Шмейхель, увидевший произошедшее, попытался прорваться на место крушения к горящему вертолету, чтобы помочь пострадавшим. Датчанина остановили сотрудники полиции.
В результате крушения погибли все пять человек, которые находились на борту вертолета.