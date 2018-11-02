В сети появилось изображение обновленной эмблемы «Милана»

«Милан» обновит эмблему в сезоне-2019/20.

Сегодня в сеть попал рисунок обновленного герба итальянского клуба, созданием которого занимается компания PMsport.

По сравнению с нынешней эмблемой «Милана», в ее обновленную версию будут добавлены золотые вставки, а красный цвет станет ярче.

Нынешний герб используется «Миланом» с 1998 года.

Текущий герб «Милана»