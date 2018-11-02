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    В сети появилось изображение обновленной эмблемы «Милана»

    «Милан» обновит эмблему в сезоне-2019/20.

    Сегодня в сеть попал рисунок обновленного герба итальянского клуба, созданием которого занимается компания PMsport.

    По сравнению с нынешней эмблемой «Милана», в ее обновленную версию будут добавлены золотые вставки, а красный цвет станет ярче.

    Нынешний герб используется «Миланом» с 1998 года.

    Текущий герб «Милана»

    Источник: Footyheadlines

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    02.11.2018 14:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 2 ноября 2018, 21:57

      Я всегда резко против таких радикальных вещей как смена логотипов и ребрендинга. Хотя здесь он особо и не изменился, в отличии например от логотипа Юве. Эти уроды даже не думают о тех у кого коллекция экипировки, кулоны или татуировки эмблем любимых клубов.

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      Рейтинг: +695

      fan-man 2 ноября 2018, 18:43

      Текущий логотип лучше

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