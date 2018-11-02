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    «Манчестер Сити» согласовал новый контракт со Стерлингом. Зарплата хавбека возрастет до 15,5 миллиона

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг готов продлить контракт с клубом. Стороны уже согласовали его условия.

    Новый договор будет рассчитан до июня 2022 года, а зарплата футболиста с учетом бонусов возрастет со 175 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 9,1 миллиона в год) до 300 тысяч (около 15,5 миллионов в год).

    Таким образом, хавбек станет самым высокооплачиваемым английским игроком и одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Сити». Больше него в команде зарабатывает только Кевин Де Брюйне – 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с лета 2015 года. В этом сезоне он провел 12 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: The Times

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    02.11.2018 14:26
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