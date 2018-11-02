«Манчестер Сити» согласовал новый контракт со Стерлингом. Зарплата хавбека возрастет до 15,5 миллиона

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг готов продлить контракт с клубом. Стороны уже согласовали его условия.

Новый договор будет рассчитан до июня 2022 года, а зарплата футболиста с учетом бонусов возрастет со 175 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 9,1 миллиона в год) до 300 тысяч (около 15,5 миллионов в год).

Таким образом, хавбек станет самым высокооплачиваемым английским игроком и одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Сити». Больше него в команде зарабатывает только Кевин Де Брюйне – 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с лета 2015 года. В этом сезоне он провел 12 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.