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    Фабрегасу придется пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Челси»

    Будущее полузащитника Сеска Фабрегаса в «Челси» остается под вопросом.

    Контракт испанца с лондонским клубе истекает следующим летом. Сам футболист хочет остаться в «Челси», но пока не начинал переговоров о продлении договора. Он не будет касаться этого вопроса до нового года.

    Фабрегас – один из самых высокооплачиваемых игроков лондонцев с зарплатой около 160 тысяч фунтов стерлингов в неделю (примерно 8,3 миллиона в год), и почти наверняка ему придется согласиться на значительное понижение зарплаты, если он хочет продолжить играть за «Челси».

    31-летний полузащитник перешел в лондонский клуб из «Барселоны» в 2014 году.

    Источник: Evening Standard

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    02.11.2018 12:58
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