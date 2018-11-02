Фабрегасу придется пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Челси»

Будущее полузащитника Сеска Фабрегаса в «Челси» остается под вопросом.

Контракт испанца с лондонским клубе истекает следующим летом. Сам футболист хочет остаться в «Челси», но пока не начинал переговоров о продлении договора. Он не будет касаться этого вопроса до нового года.

Фабрегас – один из самых высокооплачиваемых игроков лондонцев с зарплатой около 160 тысяч фунтов стерлингов в неделю (примерно 8,3 миллиона в год), и почти наверняка ему придется согласиться на значительное понижение зарплаты, если он хочет продолжить играть за «Челси».

31-летний полузащитник перешел в лондонский клуб из «Барселоны» в 2014 году.