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    Роналду нанес в этом сезоне на 25 ударов по воротам больше, чем любой другой игрок Серии А

    «Ювентус» представил статистику нападающего Криштиану Роналду.

    В этом сезоне португалец провел 10 матчей за туринцев в Серии А. В них он забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

    Форвард нанес 32 удара в створ ворот, что составляет 46% от общего количества ударов в створ туринцев. Кроме того, по воротам Роналду пробивал 78 раз – это минимум на 25 ударов больше, чем у любого другого футболиста в текущем чемпионате Италии.

    33-летний Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» этим летом за 100 миллионов евро.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    02.11.2018 12:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      BYANKONERI95 3 ноября 2018, 07:20

      В КОНЦЕ СЕЗОНА ЖДУ МИНИМУМ 25 ГОЛОВ В СЕРИИ

      1
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 2 ноября 2018, 17:48

      До кержакова еще далеко

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 13:33

      Бубнову,как великому поклоннику ТТД,это придётся по душе.Сборная Германии на ЧМ-18,проведя на три матча меньше будущего чемпиона мира,тоже била по воротам рекордное число раз,и даже в створ попадала.

      0
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      Рейтинг: +143

      Вит65 2 ноября 2018, 12:58

      Достойный ответ скептикам, что его лучшие времена прошли, и он балласт. Это джокер Юве и пофинансам, и по игре. Форца Юве.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Вит65 2 ноября 2018, 13:36

      Так Юве и без него традиционно становились чемпионами,несмотря на потуги остальных.А вот что будет в ЛЧ-посмотрим.

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      Рейтинг: +355

      kvm5 2 ноября 2018, 12:46

      на то он и РОНАЛДУ

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