Роналду нанес в этом сезоне на 25 ударов по воротам больше, чем любой другой игрок Серии А

В КОНЦЕ СЕЗОНА ЖДУ МИНИМУМ 25 ГОЛОВ В СЕРИИ
«Ювентус» представил статистику нападающего Криштиану Роналду.
В этом сезоне португалец провел 10 матчей за туринцев в Серии А. В них он забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
Форвард нанес 32 удара в створ ворот, что составляет 46% от общего количества ударов в створ туринцев. Кроме того, по воротам Роналду пробивал 78 раз – это минимум на 25 ударов больше, чем у любого другого футболиста в текущем чемпионате Италии.
33-летний Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» этим летом за 100 миллионов евро.
@Cristiano #CR7JUVE pic.twitter.com/uEyVX0WqVT— JuventusFC (@juventusfcen) 2 ноября 2018 г.