Роналду нанес в этом сезоне на 25 ударов по воротам больше, чем любой другой игрок Серии А

«Ювентус» представил статистику нападающего Криштиану Роналду.

В этом сезоне португалец провел 10 матчей за туринцев в Серии А. В них он забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

Форвард нанес 32 удара в створ ворот, что составляет 46% от общего количества ударов в створ туринцев. Кроме того, по воротам Роналду пробивал 78 раз – это минимум на 25 ударов больше, чем у любого другого футболиста в текущем чемпионате Италии.

33-летний Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» этим летом за 100 миллионов евро.