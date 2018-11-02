Защитник «Анжи» Гапон: «Нам чуть не повезло в матче со «Спартаком»

Защитник «Анжи» Евгений Гапон отметил второй тайм в исполнении своей команды в игре 1/8 финала Кубка России со «Спартаком».

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» – «Анжи» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. В следующем раунде москвичи сыграют с «Уралом».

– Хорошая и интересная игра сегодня была, нам чуть не повезло.

– До 35-й минуты было подавляющее преимущество хозяев. Что не получилось у «Анжи»?

– Прижались к своим воротам и не получалось выйти в быструю атаку.

– После перерыва на поле вышел другой «Анжи». Что было сказано тренером, что команда так преобразилась?

– Тренер сказал, чтобы мы больше взаимодействовали между собой и старались доводить мяч до нападающего. Хорошие моменты создали, не хватило реализации. Но будем надеяться, что в чемпионате эти моменты мы будем доводить до забитого гола. На каждый матч выходим с мыслями о победе.