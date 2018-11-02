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    Защитник «Анжи» Гапон: «Нам чуть не повезло в матче со «Спартаком»

    Защитник «Анжи» Евгений Гапон отметил второй тайм в исполнении своей команды в игре 1/8 финала Кубка России со «Спартаком».

    Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» – «Анжи» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. В следующем раунде москвичи сыграют с «Уралом».

    – Хорошая и интересная игра сегодня была, нам чуть не повезло.

    – До 35-й минуты было подавляющее преимущество хозяев. Что не получилось у «Анжи»?

    – Прижались к своим воротам и не получалось выйти в быструю атаку.

    – После перерыва на поле вышел другой «Анжи». Что было сказано тренером, что команда так преобразилась?

    – Тренер сказал, чтобы мы больше взаимодействовали между собой и старались доводить мяч до нападающего. Хорошие моменты создали, не хватило реализации. Но будем надеяться, что в чемпионате эти моменты мы будем доводить до забитого гола. На каждый матч выходим с мыслями о победе.

    Источник: Rusfootball

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    02.11.2018 10:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 16:28

      Надо было сказать это перед игрой а не перед вторым таймом.

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 10:23

      Половина второго тайма ничего не делали ,а вышли на второй тайм другой командой.Что же такого им сказал тренер в перерыве???

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 2 ноября 2018, 10:12

      :))) это НАМ со Спартаком чуть не повезло_

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