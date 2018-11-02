Аленичев не будет уволен до матча с «Анжи»

Дал понять что уволят в случае поражения от Анжи.
Генеральный директор «Енисея» Денис Рубцов рассказал, что до матча чемпионата России против «Анжи» главный тренер команды Дмитрий Аленичев уволен не будет.
«До выходных не будет ничего, до матча с «Анжи» смены тренерского штаба точно не будет.
Что касается перестановок до перерыва на игры сборных – посмотрим. Сначала нужно переговорить с тренерским штабом о путях выхода из этого положения, узнать, как они все это видят. Но кадровых перестановок пока не будет», – сказал Рубцов.
Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Енисей» состоится в понедельник, 5 ноября, в 19:00 по московскому времени.