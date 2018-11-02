Аленичев не будет уволен до матча с «Анжи»

Генеральный директор «Енисея» Денис Рубцов рассказал, что до матча чемпионата России против «Анжи» главный тренер команды Дмитрий Аленичев уволен не будет.

«До выходных не будет ничего, до матча с «Анжи» смены тренерского штаба точно не будет.

Что касается перестановок до перерыва на игры сборных – посмотрим. Сначала нужно переговорить с тренерским штабом о путях выхода из этого положения, узнать, как они все это видят. Но кадровых перестановок пока не будет», – сказал Рубцов.

Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Енисей» состоится в понедельник, 5 ноября, в 19:00 по московскому времени.