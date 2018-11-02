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    Аленичев не будет уволен до матча с «Анжи»

    Генеральный директор «Енисея» Денис Рубцов рассказал, что до матча чемпионата России против «Анжи» главный тренер команды Дмитрий Аленичев уволен не будет.

    «До выходных не будет ничего, до матча с «Анжи» смены тренерского штаба точно не будет.

    Что касается перестановок до перерыва на игры сборных – посмотрим. Сначала нужно переговорить с тренерским штабом о путях выхода из этого положения, узнать, как они все это видят. Но кадровых перестановок пока не будет», – сказал Рубцов.

    Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Енисей» состоится в понедельник, 5 ноября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

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    02.11.2018 07:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 16:04

      Дал понять что уволят в случае поражения от Анжи.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      УРДАН 2 ноября 2018, 14:25

      Анжи поможет Диме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 10:20

      Какая разница? Всё равно "Енисей" обречён вылететь,а кто лучше всего справится с задачей по очередному выводу в РПЛ,кроме Аленичева? Опыт есть.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 2 ноября 2018, 09:22

      Правильное решение.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 2 ноября 2018, 08:01

      интересно,однако: клуб,первый раз(вроде),играет в высшем дивизионе,а от тренера хотят,офигенного результата?? Повторить путь Рубина(в своё время),удастся не многим и не скоро. По ходу,снимать тренеров,это новая развлекалочка..

      2
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