Роман Еременко: «Было сложно, как и обычно бывает в Кубке, но главное – «Спартак» победил»

Полузащитник «Спартака» Роман Еременко после победы над «Анжи» заявил, что у столичного клуба есть все шансы на дальнейшие победы в Кубке России.

«Было сложно, как и обычно бывает в Кубке, но главное – выиграли. Имеем все шансы побеждать дальше.

Надо анализировать, почему во втором тайме «Спартак» отдал инициативу», – сказал Еременко.

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» – «Анжи» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. В следующем раунде москвичи сыграют с «Уралом».