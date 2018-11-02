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    Роман Еременко: «Было сложно, как и обычно бывает в Кубке, но главное – «Спартак» победил»

    Полузащитник «Спартака» Роман Еременко после победы над «Анжи» заявил, что у столичного клуба есть все шансы на дальнейшие победы в Кубке России.

    «Было сложно, как и обычно бывает в Кубке, но главное – выиграли. Имеем все шансы побеждать дальше.

    Надо анализировать, почему во втором тайме «Спартак» отдал инициативу», – сказал Еременко.

    Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» – «Анжи» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. В следующем раунде москвичи сыграют с «Уралом».

    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2018 06:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 15:47

      Молодцы что победили.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 ноября 2018, 12:38

      Что победили хорошо.А вот осмысленной игры до сих пор нет, что явно плохо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 10:01

      Рома,сначала возбуждение,а потом апатия-это очень знакомые симптомы! Ты прокололся!!!

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 2 ноября 2018, 07:10

      вообще жиденько конечно, хотя ломовицкий хорош

      3
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      Рейтинг: +33633

      oyabun > piligrim1986 2 ноября 2018, 07:33

      Двойственное чувство от игры Ломовицкого. Вроде и голевая передача и активно играет, старается, но сколько при это брака и запоротых моментов! Один его странный удар по воротам, когда находился в нескольких метрах от него и никто не мешал забить чего стоит. Ну спишем на молодость и неопытность пока. ))

      5
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > oyabun 2 ноября 2018, 07:35

      точно так - молодость и отсутствие опыта

      4
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