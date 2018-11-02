Арустамян: «Карпин летал на переговоры со «Спартаком», но не захотел уходить из «Ростова»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил о встрече главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с представителями «Спартака».

«Понимаю,что вы (болельщикам «Ростова» – прим. «Бомбардира») в эйфории и не все можете уловить.

Поэтому поясню еще раз специально для вас: ваш тренер слетал на встречу с представителем «Спартака» (с разрешения вашего клуба), они пообщались, но сам Карпин не изъявил желания уходить из «Ростова». Вы можете им гордиться», – написал Арустамян в своем твиттере.

Вчера, 31-го октября, ростовчане выбили «Зенит» из Кубка России на стадии 1/8 финала, победив со счетом 3:1.

Карпин тренировал красно-белых в периоды 2009-2012 и 2012-2014. «Ростов» специалист возглавил в декабре-2017.