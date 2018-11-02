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    Арустамян: «Карпин летал на переговоры со «Спартаком», но не захотел уходить из «Ростова»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил о встрече главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с представителями «Спартака».

    «Понимаю,что вы (болельщикам «Ростова» – прим. «Бомбардира») в эйфории и не все можете уловить.

    Поэтому поясню еще раз специально для вас: ваш тренер слетал на встречу с представителем «Спартака» (с разрешения вашего клуба), они пообщались, но сам Карпин не изъявил желания уходить из «Ростова». Вы можете им гордиться», – написал Арустамян в своем твиттере.

    Вчера, 31-го октября, ростовчане выбили «Зенит» из Кубка России на стадии 1/8 финала, победив со счетом 3:1.

    Карпин тренировал красно-белых в периоды 2009-2012 и 2012-2014. «Ростов» специалист возглавил в декабре-2017.

    Источник: Твиттер Нобеля Арустамяна

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    02.11.2018 01:33
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +966

      Харченко 5 декабря 2018, 20:07

      Но, все же, летал.
      Не стоит преувеличивать его преданность "Ростову".

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 ноября 2018, 15:55

      Даже я уже верю, Валера. Хотя был против .

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 15:35

      Слетал на встречу ,мирно поговорили и остались при своих интересах.

      3
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 2 ноября 2018, 10:52

      От этого армяна уже настолько тошнит,что кажется вот-вот вырвет

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 ноября 2018, 10:20

      зачем летал можно было и по мобилу объяснить что не поеду и не вернусь в москау

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 09:59

      Арустамян,судя по его "оперативной информации" ,организовал незаконную прослушку в офисах всех команд РПЛ.Да что там -в офисах!-во всех постелях...

      0
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 2 ноября 2018, 09:15

      Спартак -это головная боль! Но вернуться когда-нибудь придется!

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 2 ноября 2018, 09:05

      А зачем тогда летал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Юрий Б. 2 ноября 2018, 16:33

      Договориться. Вот Карпин везде проиграет и вернется в Спартак добивать
      его до конца.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 2 ноября 2018, 07:55

      Третий раз,на те же грабли?? С Ростовом,он на 4 м месте,прошёл в 1/4 КР,пропустил меньше всех,в РПЛ. И возможно,ещё поборется за лучшее. А вернувшись в Спартак,опять будет: "пей,блюй,погнали". Хотя,для меня,до сих пор непонятно,на х...,его снимали крайний раз,если команда шла на 2месте... может Федуну не нравится,когда с него начинают требовать усиления(качественного)??

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 2 ноября 2018, 07:14

      что логично

      1
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