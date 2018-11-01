Адиев: «В прошлый раз «Анжи» покинул «Открытие Арену» с чувством недосказанности»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев дал интервью перед матчем со «Спартаком» в Кубке России.

«Кубок нужен однозначно. Прошлый раз, когда играли со «Спартаком» в чемпионате, покинули стадион с чувством недосказанности.

Поэтому очень хотелось сюда вернуться и показать себя немного в другом ракурсе, – сказал специалист.

11 августа «Анжи» уступил красно-белым со счетом 0:1 в рамках 3-го тура чемпионата России.

К 15-й минуте встречи на «Открытие Арене» ничья 0:0. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.