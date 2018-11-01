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    Адиев: «В прошлый раз «Анжи» покинул «Открытие Арену» с чувством недосказанности»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев дал интервью перед матчем со «Спартаком» в Кубке России.

    «Кубок нужен однозначно. Прошлый раз, когда играли со «Спартаком» в чемпионате, покинули стадион с чувством недосказанности.

    Поэтому очень хотелось сюда вернуться и показать себя немного в другом ракурсе, – сказал специалист.

    11 августа «Анжи» уступил красно-белым со счетом 0:1 в рамках 3-го тура чемпионата России.

    К 15-й минуте встречи на «Открытие Арене» ничья 0:0. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Твиттер «Анжи»

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    01.11.2018 20:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1484

      balam 2 ноября 2018, 17:34

      скорее-неудовлетворенности

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